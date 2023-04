/FOTOGALERIE/ Lví tažení pokračuje! Volejbalisté pražských Lvů si opět zahrají extraligové finále! V pátek večer využili domácí mečbol, Karlovarsko porazili 3:2 a celkově vyhráli sérii 3:1 na zápasy. Jejich soupeřem v boji o zlaté medaile a mistrovský titul budou hráči Liberce nebo Českých Budějovice. Severočeši vedou 2:1 na zápasy, v neděli se hraje na na jihu Čech.

Volejbalisté pražských Lvů udolali soupeře z Karlovarska a po výhře v sérii 3:1 postupují do extraligového finále! | Foto: VK Lvi Praha/David Kratochvíl

Poslední dvě sezony patřily hráčům Karlovarska. Potřetí za sebou se ale mistry nestanou. Pražané vedli po dvou setech už 2:0 a už byli jednou nohou ve finále, ale hosté se nevzdali, zabojovali, srovnali na 2:2 a šlo se do tie-breaku. V něm úřadovali pražští mladíci David Kollátor s Janem Vodičkou a nervydrásající koncovku před více než 1600 diváky nakonec domácí vyhráli 17:15!

„Neskutečné drama. Samozřejmě jsem ve své kariéře odehrál spoustu zápasů, ale podobný si nepamatuji. Děkuji moc divákům, dva sety jsme hráli dobře, další dva úplně vypadli z rytmu a oni na nás přesto nezanevřeli. Před tiebreakem všichni stáli a pumpovali nám krev do žil. To nás semklo. Zariskovali jsme a hráli s výrazně omlazenou sestavou. Klobouk dolů před Davidem Kollátorem a Honzou Vodičkou, kteří nikdy do tak těžkého utkání nenastoupili a zvládli to. Jdeme dál, ještě není konec," neskrýval nadšení kapitán Lvů Jakub Janouch.

Výkon zmiňovaných mladíků si pochvaloval i sám argentinský kouč Juan Manuel Barrial. "Jsem nesmírně šťastný, byl to fantastický zápas. V prvních dvou setech nám všechno vycházelo, ve třetím a čtvrtém soupeři skvěle podávali. Zariskovali jsme a poslali na hřiště mladíky Vodičku a Kollátora. Vyšlo to a můžeme se těšit na finále," usmíval se.

Nejlepším hráčem (MVP) klání dle aplikace SmartVolley byl vyhlášený ostřílený reprezentant Milan Moník. „Nedokážu popsat své pocity. Spadla z nás tíha a jsme šťastní,“ uvedlo libero Lvů poté, co převzalo cenu z rukou patrona. Tím byla florbalová legenda Jiří Curney.

Na straně hostů vládlo pochopitelné zklamání. Třetí titul v řadě byl pochopitelně obrovskou motivací. "Od začátku jsme tak moc chtěli, až to bylo z naší strany šílené. Po dvou setech jsme ze sebe setřásli nervozitu a začali hrát skvělý volejbal. Tiebreak byl nervydrásající a trochu o štěstí. Celkově byla série hodná finále, které by si rozhodně zasloužili naši fanoušci. Jsem zklamaný, že jsme jim ho nedokázali dát. Co předváděli, bylo neskutečné. Ať jsme hráli kdekoli, cítili jsme se jako doma," pochválil své příznivce kapitán Západočechů Daniel Pffefer.

"V první řadě chci pogratulovat Lvům. Dva sety jsme byli špatní, pak jsme se sice rozjeli, ale v tiebreaku udělali více drobných chyb. Sérii jsme si neodpracovali tak, jak jsme měli a teď se musíme soustředit na boj o třetí místo. Medaili chceme získat už kvůli našim fanouškům. Přijelo jich 150, byli výborní, za což jim moc děkuji," dodal trenér Jiří Novák.