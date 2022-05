Poběžím půl maratonu, abych podpořil vytrvalce z týmu, říká Jiří Ježek

Na kole toho dokázal, co žádný jiný hendikepovaný cyklista. I když se Jiří Ježek s aktivní kariérou už rozloučil, do sportovního dění je stále zapojený. Důkaz? V neděli bude kapitánem tmavě modrého týmu Birell na Battle of the Teams v rámci pražského Volkswagen Maratonu.

Jiří Ježek byl legendou paralympijské cyklistiky. | Foto: Deník