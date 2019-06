Závěrečná akce letošní squashové sezony proběhne ve Sportovním areálu Hamr v Záběhlicích. Tam se uskuteční Prague Open, turnaj PSA s dotací 5000 dolarů. Kromě kvalitních zahraničních hráčů budou k vidění také domácí squashisté, například Viktor Byrtus a Jakub Solnický. Čeští hráči si navíc zpestřili přípravu, když se o víkendu zúčastnili republikového mistrovství v racketlonu v Ostravě. A nebyli bez úspěchů. „Skončil jsem na třetím místě v kategorii nováčků a na druhé příčce v kategorii týmů. Takové výsledky jsem vůbec nečekal,“ prohlásil Byrtus, letošní nejlepší evropský junior ve squashi.

Viktor Byrtus. | Foto: Irena Vanišová

Dokázali, že jsou univerzální raketoví hráči. Vždyť v racketlonu se sbírají body v tenise, badmintonu, squashi a ve stolním tenise. O víkendu byl na domácím šampionátu vidění v akci ve sportovním centru FAJNE také Viktor Byrtus, Daniel Mekbib a Jakub Solnický. „Moc jsem si to užil. Byl to opravdu jeden z nejvíce náročných turnajů, jaké jsem hrál. Furt se něco dělo, furt jsem něco musel hrát, pauza byla minimální,“ popisoval Byrtus, který s ryze squashovým týmem vybojoval druhé místo. „Vicemistři v racketlonu, to zní fakt dobře.“