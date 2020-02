Příběh Olgy Kolářové (za svobodna Ertlové) je obdivuhodný a inspirativní. Absolventka práv získala první zlato na domácí scéně už před jedenácti lety. Poté triumfovala i v letech 2013 a 2014. V červenci 2015 však porodila dceru a od té doby šel squash pochopitelně na vedlejší kolej. Rozhodně ji ale nepřestal bavit. Naopak!

Hned další šampionát stála opora Squash club Praha opět na stupínku nejvyšším. A podobný scénář si zopakovala ještě jednou. Po loňském hladkém finálovém vítězství nad Evou Feřtekovou slavila pátý titul už i se synem Robinem. „Po každém porodu jsem měla chuť se na kruty vrátit a plánuju to i nyní. Ani už nemám nějaké ambice, ale spíš mě to pořád baví,“ uvedla Kolářová.

Se třemi dětmi na krku to samozřejmě nebude žádná sranda. Držitelka stříbrné medaile z akademického mistrovství světa už má ale s takovou „agendou“ za poslední roky dostatek zkušeností. „Chudáčci moji na tom squashi tak trošku vyrůstají. Mají k němu nejblíž, ale dělají i další sporty. Nelča jezdí na koni, plave, cvičí gymnastiku. Robin miluje rakety, je vážně šikovný. Uvidíme, co nejmladší Honzík… Jestli budou hrát squash, nebo dělat něco jiného, ale není důležité. Ke sportu je chceme vést s manželem obecně,“ nastínila čtyřiatřicetiletá squashová legenda.

Na blížící se šampionát už se Kolářová těší a ráda by si ho užila alespoň pasivně z obrazovky. Možnost mít bude. Semifinálová utkání, zápasy o třetí místo a finálové bitvy budou poprvé živě přenášeny prostřednictvím iVysílání ČT Sport.

Komu bude fandit? „Nejvíc Honzovi Koukalovi, teda jestli nastoupí. Jelikož už hraje prakticky jako já pouze mistrovství republiky, rozhoduje se vždy na poslední chvíli. Jestli do toho půjde, tak mu budu strašně držet palce. On do toho přinese vždy něco zajímavějšího. Pak také přeju Danovi Mekbibovi. V poslední době se mu hodně dařilo v zahraničí. Je to fajn kluk a výborný hráč,“ prohlásila vítězka dvou mezinárodních turnajů na okruhu WISPA.

„V holkách se asi nic moc nezměnilo. Favoritkou bude Anička Serme, která objíždí zahraniční turnaje, ze kterých čerpá spoustu zkušeností. Výsledky má dobré, na její výkony jsem zvědavá. Ven také začala jezdit Míša Čepová, tu bych taky ráda viděla,“ vyjmenovala Kolářová.

Rozhodnutí České asociace squashe, uspořádat šampionát po pěti letech v Ostravě, velice vítá. „Já myslím, že je to skvělé. Mistrovství by mělo po republice putovat. Upřímně jsem asi většinou raději hrála mimo Prahu. Jinde mi totiž přišla lepší atmosféra, hráči byli víc spolu. V Ostravě se hrálo už v minulosti a Fajne, kde se turnaj koná, je skvělé centrum. Maličko mě mrzí, že tam letos nebudu. Ale příště už to třeba zase jo,“ dodala Kolářová.