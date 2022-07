Loni marodily dvě třetiny Středočechů. Kde se stonalo nejvíc?

Běhej lesy je seriál osmi závodů v přírodě určených i zájemcům z řad veřejnosti, které účastníky postupně zavádějí do pozoruhodných lokalit po celé republice. Na výběr jsou trasy různé délky i náročnosti – a nechybějí ani dětské závody nebo týmové soutěže. Ve středních Čechách se běhalo 21. května v okolí Karlštejna, a to i s poznáváním oblasti kolem někdejších lomů nazývaných Malá Amerika, Kanada, Mexiko a Velká Amerika.„Bylo to skvělé,“ zhodnotila Pecková dojmy ze soboty. „Běh Běhej lesy Karlštejn byl absolutně nejúspěšnějším v celé historii Běhej lesy, kdy se účastnilo 2700 běžců. A v Brdech jich bylo více než 1500 – a atmosféra byla úžasná,“ konstatovala hejtmanka.

Ještě se v srpnu uskuteční závody Bílá v Beskydech (6. 8.), kde závodníky vyveze na start lanovka, letní varianta Jizerské padesátky s ultramaratonskou 50kilometrovou trasou (27. 8.); 10. 9. se pak bude závodit v Pošumaví při okraji stále aktivního vojenského újezdu Boletice.

