Badmintonoví příznivci by si na nedělní brzké odpoledne rozhodně neměli nic plánovat. Konec základní části tuzemské extraligy totiž bude mít nádech vyřazovacích bojů. Tak vyrovnanou tabulku historie nepamatuje. Za Benátkami se totiž rozhořela parádní bitva o druhou pozici, která zajišťuje přímý postup do Final Four. Ve hře o ní jsou BA Plzeň, Meteor Praha, Stavos Slatina a také nováček soutěže z Ostravy. Všechny duely začínají souběžně ve 13 hodin.

V pražské Vinoři přivítá Meteor hráče BA Plzeň. Hosté mají vše na svých raketách, pokud zvítězí za tři body, pak se nemusí ohlížet na výsledky ostatních týmů a vybojují si přímou účast na závěrečném turnaji čtyř nejlepších. Úspěch Západočechů bude mimo jiné záviset na tom, jestli se už dal Jan Louda zdravotně dohromady a pokud ano, bude riskovat před mezinárodními turnaji start v domácí soutěži?

Svátek badmintonu: Na Benátky Masters dorazí také jednička Louda

Meteor je příjemným překvapením extraligy, před sezonou se úplně neočekávalo, že bude mít před závěrečným kolem šanci na přímý postup do Final Four. K tomu, aby se to podařilo, by ale potřeboval celek Ondřeje Lubase bezpochyby výhru za 3 body. V utkání uvidíme hodně kvalitního českého mládí. Jiří Král, Lucie Krulová, Petra Maixnerová, Kateřina Mikelová, Daniel Dvořák, ti všichni hrají prim v sestavách obou celků a kromě důležitého utkání půjde právě i o minisouboje reprezentantů či adeptů na dres národního celku.

Vicemistryně republiky Tallu van Coppenolle.Zdroj: Karel KotyzaBrněnský Stavos přivítá lídra soutěže z Benátek nad Jizerou. Uvidíme, v jaké sestavě přijede obhájce trofeje do moravské metropole. Slatina nebyla v naprosté většině utkání v plné síle, a tak se její předsezónní ambice zatím nenaplnily. Celek stavitele Ladislava Vorla nemůže myslet pouze na vítězství, ale také na to, aby to bylo co nejvýraznějším rozdílem. V Brně by to mohla být teoreticky velká přehlídka čerstvých dánských mistrů Evropy. Na soupiskách figurují Jeppe Bay a Hans-Kristian Vittnghus na straně domácích. V dresu hostujícího celku pak Mikkel Mikkelsen, Rikke Soby Hansen a Rasmus Kjaer, který dostal na nedávno skončeném šampionátu jako jediný větší příležitost.

V badmintonové extralize vládnou Benátky. Louda získal zatím šest výher

Nejlehčí dílčí úlohu v boji o kýžené druhé místo má papírově B. O. Chance. V hale Ridera Sport, na své palubovce ve Vítkovicích, přivítají hráči ostravského celku beznadějně poslední Český Krumlov. Ten nezískal v probíhajícím ročníku extraligy ani bod a dá se čekat útok favorita na výrazné vítězství. Ostrava má daleko silnější singlisty. V párových disciplínách by měly být souboje vyrovnanější, přesto je pozice nováčka soutěže, který jde do závěrečného kola až z páté příčky, paradoxně možná vůbec nejlepší.

Poslední nedělní utkání nebude o nic méně dramatické. Ve hře bude postup do vyřazovací části extraligy. FSpS v něm půjde v X-Areně do boje s Klimkovicemi v mnohem příznivější výchozí pozici. Hostující celek potřebuje vyhrát, a to minimálně 5:2, aby si zajistil pozici, podle které se bude hodnotit sezona. O to, aby byla úspěšná, by se měla starat třeba ve výborné formě hrající vicemistryně republiky Tallu van Coppenolle, Ind Harshit Aggarwal, nebo letos perfektní Anders Sondergaard. Pokud budou všichni k dispozici, pak Klimkovice šanci proti silnému brněnskému celku určitou mají. FSpS by se mělo standardně opírat o kvalitní muže - Ondru Krále, Jeppe Bruuna nebo Lukasze Bochata.

Badmintonová extraliga: Meteor čeká fofr! Ostrava a pak před kamerami Benátky

Velmi důležité je také připomenout fakt, že dle soutěžního řádu je logicky nejdůležitějším kritériem počet bodů, tím druhým ale celkový rozdíl mezi vyhranými a prohranými zápasy. Skoro až neuvěřitelný je fakt, že celky na druhém až pátém místě mají tento rozdíl úplně stejný. 23 vyhraných zápasů a 19 prohraných.

Skvělé výkony badmintonistů Mendreka s Králem! V Salvadoru se dostali do finále