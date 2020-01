Není se čemu divit. Světová dvojka vstoupila do sezony turnajovým triumfem v Brisbane, formu tak má náramnou. Sama se ale mezi favoritky raději nepočítá. „Možná o tom moc přemýšlím, to je asi můj největší problém. Musím změnit přístup. Ne v tom, jak hraju, ale jak se připravuju na zápasy,“ prohlásila Plíšková v Melbourne.

První kolo včera zvládla s přehledem, Francouzku Kristinu Mladenovicovou porazila 6:1 a 7:5. „Bylo to těžké první kolo a dobrá zkouška,“ pochvalovala si česká ranařka, která pro splnění svého velkého snu dělá všechno možné. Změnou k lepšímu by mělo být i angažování trenéra Daniho Vallverdua, jenž v minulosti pomohl Andymu Murraymu k titulům z US Open a Wimbledonu.

„Myslím, že od Karolíny to byl dobrý tah. Musí zkusit všechno, pokud se chce stát grandslamovou šampionkou. Teď má zkušeného trenéra, který nikdy netrénoval ženy, a může jí pomoci myslet trochu jinak než dosud,“ uvedl slavný Švéd Mats Wilander, který nyní pracuje jako tenisový expert Eurosportu.

McEnroe nevěří

Otázka je, zda to bude stačit. Další vyhlášený odborník, někdejší bouřlivák John McEnroe, je lehce skeptický. „Z atletického hlediska se Karolína nepohybuje tak dobře jako další top hráčky. Podle mě to má trochu v hlavě,“ řekl McEnroe, který však zároveň vidí i hlavní přednosti české tenistky: skvělý servis a tvrdé údery. „Rychlý povrch v Melbourne by měl její hře vyhovovat,“ dodal Američan.

Podle McEnroea se na psychice Plíškové projevují předchozí grandslamové nezdary. „Nevím, jak si věří dnes, ale přijde mi, že její sebevědomí není na takové úrovni, jako bylo před pár lety, když šla do finále US Open a porazila tam Venus i Serenu Williamsovy. Pořád je to ovšem velmi nebezpečná hráčka,“ řekl McEnroe.

Plíškovou nyní ve druhém kole čeká Němka Laura Siegemundová, s níž zatím hrála (a prohrála) jen jednou, v roce 2017 ve Stuttgartu. „Laura je lepší na antuce. Pokud budu hrát podobně jako dneska, tak by to mohlo být v pohodě,“ věří česká hvězda.