Plíšková zbyla v turnaji jako jediná z tria českých tenistek ve čtvrtfinále. Petra Kvitová vzdala kvůli žaludečním problémům a Barbora Krejčíková doplatila na pekelný program.

Letošní vítězka Roland Garros odehrála v Ohiu během dvou dnů šest zápasů - tři ve dvouhře a tři ve čtyřhře. „Pro tělo je těžké, když končíte v jedenáct večer a začínáte v jedenáct ráno. Není v silách jakéhokoli sportovce jet šest zápasů během osmačtyřiceti hodin na sto procent,“ zlobila se na pořadatele Krejčíková. „Žádný sportovec není bezedný. Někde je limit a ten se u mě teď projevil v singlu i v deblu.“

