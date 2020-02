Házenkáři Dukly neměli zase jednou slitování: lucemburský tým Red Boys Differdange v prvním utkání osmifinále Vyzývacího poháru deklasovali 37:24. Při vší úctě k vyslancům z velkovévodství a k sobotní odvetě, již ve středu na ně čeká daleko složitější úkol: přímý souboj o druhé místo české extraligy. „Karviná má silný tým. Bude to vyrovnaný zápas a rozhodne ho hlava,“ říká pivot Dukly Vít Reichl.

Soupeře z Differdange jste jasně přejeli. Čím si vysvětlujete, že Lucemburčané vyřadili v předešlém kole Nové Veselí?

To je otázka. Možná nás právě tento výsledek varoval. K utkání jsme přistoupili koncentrovaně, jako kdybychom hráli s týmem z Bundesligy. Ani na chvíli jsme nepolevili a soupeřům zápas pořádně otrávili.

Věděl jste před sezonou něco o lucemburské házené?

Tím, že celkem pravidelně hrajeme evropské poháry, tak jsem věděl, že se v nich asi dva týmy z Lucemburska objevují. Nic bližšího bych třeba o stylu říct nedokázal.

On to byl stejně spíše mezinárodní výběr. V čem mohl být nebezpečný?

Byl to takový balkánský styl házené. Stěžejní postavou byl chorvatský střeďák Damir Batinovič, který nám dal sedm gólů. S pivotem Joem Faberem bylo taky hodně práce, je to velký a silný hráč.

Nastala vůbec nějaká krize?

Ani ne, když se nemohli prosadit v postupném útoku, začali hrát bez gólmana. To nebyl úplně chytrý tah, jelikož jsme se trefovali přes celé hřiště do prázdné branky.

S čím teď půjdete do odvety?

Rozhodně ne s tím, že je hotovo. Každý náskok se dá ztratit.

Asi už vyhlížíte soupeře pro čtvrtfinále. Koho si přejete?

Spíš řeknu, koho bych si nepřál - nechtěl bych Karvinou, pokud se jí tedy podaří postoupit přes Madeiru. Rád bych se vyhnul i rumunským celkům. S těmi už jsem hrál.

Ovšem třeba právě Madeira by byla příjemná i atraktivní.

S tím souhlasím. Stejně tak by mě zajímala konfrontace s norskými nebo švédskými týmy. Jejich házenou bych si rád vyzkoušel.

V Dukle prožíváte sedmý ročník. Není už vůbec na čase vyzkoušet si jinou házenou?

No, rád bych vyrazil na zahraniční angažmá. V Dukle mi v létě končí smlouva, uvidíme po sezoně.

Máte vysněnou destinaci?

Asi jako každý Německo.

K tomu by se vám hodilo hrát za reprezentaci. I při zranění pivotů jste se do hledáčku trenérů pro mistrovství Evropy ve Vídni nedostal. Mrzelo vás to?

Každý by chtěl hrát za národní tým. Já jsem však na nominaci ani nepomyslel. V minulosti se ke mně doneslo, že je mým největším hendikepem výška. I tak jsem klukům ale fandil.

Nyní přijede do Prahy Karviná. Pokud vezmeme extraligu, tak jste letos se všemi soupeři ze silné čtyřky prohráli. Čím si to vysvětlujete?

Je složité hledat pojítka ve více utkáních. Třeba s Karvinou a Zubřím jsme zatím hráli jen venku. Jsem přesvědčený, že jim prohry doma oplatíme.

Podobné duely jsou o psychické odolnosti. Není v ní váš problém?

Máme dost mladý tým, ale spousta kluků z něj už hraje za reprezentaci. Tedy je jen otázkou času, kdy začneme nejlepší stabilně porážet. I tak jsme teď v tabulce druzí, a to je výborná pozice pro play-off.

Nicméně vám znovu chybí Jakub Sviták, který byl léta pro hru Dukly oním nepostradatelným mužem.

Problém to pro nás je, Svíťa dovede rozhodnout klíčové zápasy. Ovšem dnes už jsme na jeho absenci lépe připraveni, Vojta Patzel i David Šůstek ho dovedou zastoupit.

Co očekáváte od střetnutí s Karvinou?

Karviná má silný tým. Bude to vyrovnaný zápas a rozhodne ho hlava. Naší výhodou je to, že Baník hrál v neděli v Portugalsku. Přesun se na jeho hráčích musí projevit. Věřím v oba body.