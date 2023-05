/FOTO/ Basketbalisté Nymburka prohráli páté čtvrtfinále play off Kooperativa NBL doma 88:89 a USK Praha tak snížil stav série na 2:3 na zápasy. Postaral se o to Shawn Pipes, který trefil třicet bodů včetně dvou těžkých trojek na konci zápasu, kterými otočil skóre ve prospěch USK. Série se tak vrací na Folimanku, kde se ve středu od 18 hodin bude Nymburk snažit výhrou získat postup.

Z basketbalového utkání čtvrtfinále play off NBL Nymburk - USK Praha (88:89) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk mohl slavit už dnes, jenže do zápasu vstoupil vlažně a Pražané ucítili šanci. Když pak Ondřej Švec trefil čtyři trojky za sebou, utekli hosté až na patnáct bodů. Domácí poté zabrali a pod taktovkou Evana Gilyarda ještě do poločasu srovnali krok.

Celý druhý poločas byla přetahovaná o každý bod a také přehlídka těžkých střel. Na straně Nymburka se blýskl Lamb Autrey jedenácti body v poslední čtvrtině včetně dvou trojek přes obránce s klaksonem. Stejně tak dal těžké střely Ondřej Sehnal. Hosté si pomáhali útočným doskokem, kde získali osmnáct míčů a vytěžili dvaadvacet bodů.

Stejně ale na druhé straně kontroval Martin Kříž, který se rval pod košem a šesti body v řadě držel nymburské naděje. Když pak 37 vteřin před koncem Sehnal dvěma šestkami zvýšil na rozdíl pěti bodů, vypadalo to s domácími dobře. Jenže hned vzápětí Pipes trefil první těžkou trojku z rohu, Nymburk pak svůj útok nezakončil dobře, míč si vzal Pipes, pelášil do druhého roku a další těžkou trojkou o desku zařídil Pražanům vítězství.

„Soupeři jsme v úvodu nalili krev do žil. Na začátku jsme k zápasu nepřistoupili, jak jsme měli. Stačí se podívat, s jakým nasazení jsme hráli v prvních pěti minutách, a srovnat to s dalším průběhem, jaký je tam rozdíl. Kdybychom začali tak, jak jsme hráli dál, myslím, že by se soupeř tolik nechytl. Když necháme každému prostor, nemůžeme se divit, že dají osmnáct trojek. Prostě jsme je nechali rozjet,“ litoval Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „V závěru jsme jim pomohli a tím nemyslím poslední střelu. V posledních dvou minutách jsme měli za úkol je nenechat střílet trojky a měli jsme je tlačit, aby šli do nájezdu. My je necháme dát dvě trojky,“ přidal kouč Nymburka.

I.B třída: Městec v derby naděloval, Vykáň se trápí, dostala šest kousků

„Nezačali jsme podle našich představ. Pak tam Švec trefil čtyři trojky v řadě a šlo to na nějakých dvanáct až patnáct bodů. Do poločasu se z toho vyhrabeme, držíme to, čtyřicet vteřin před koncem vedeme o pět a jsme schopni prohrát. Série je 3:2, ve středu jedeme na Folimanku a já věřím, že se nebude opak počtvrté za sebou to, že v závěru necháme soupeře tlačit,” vyprávěl po utkání nymburský basketbalista Martin Kříž.

„Teď je to skvělý pocit a uspokojení za všechnu tu práci v celé sezoně. Snažili jsme se ze všech sil vrátit sérii na Folimanku, protože naši fanoušci si to zaslouží za podporu, kterou nám ukazují celou sezonu. A ten vztah vznikl tím, s jakým nasazením hráči hrají. Tento tým je celkem snadné si zamilovat díky nasazení a basketbalu, jaký hraje. I když jsme nezkušení, tak dokážeme hrát dobrý basketbal. Povedlo se nám vrátit sérii na Folimanku a bude to opravdu obrovská party, ve které si to opravdu společně užijeme. Chtěl jsem po hráčích, ať mají obří sny a my tento obří sen nadále sníme,” radoval se trenér Pražanů Francesco Tabellini.

„Po těch domácích zápasech jsme si věřili a chtěli jsme se vrátit domů. Odvedli jsme skvělou práci na doskoku a povedlo se to. Je to skvělý pocit. Já jsem sice nejlepší střelec, ale je to zásluha spoluhráčů, kteří mě dobře hledají. Oba týmy na konci moc chtěly vyhrát a byl to skvělý basketbal, jaký má v play off být. Bylo tam hodně těžkých střel. Věřím, že v šestém zápase to zase bude takový souboj. Po tom prvním zápase, kdy nás přehráli, jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát a o to se snažíme každý zápas,“ řekl Shawn Pipes, hráč USK Praha, s třiceti body nejlepší střelec utkání.

Nymburk - USK Praha 88:89 (16:27, 28:18, 22:20, 22:24)

Nejvíce bodů: Gilyard 20, Sehnal 15, Kříž 14, Autrey 13, Boeheim 9, Watson 8, Lockett 6, Rylich 3 - Pipes 30, Švec 19, Okauru 13, Böhm 12. Fauly:18:23. TH: 29/21 - 17/11. Trojky: 11:18. Doskoky: 41:41. Ztráty: 12:7. Zisky: 3:6. Asistence: 14:16. Stav série: 3:2.

David Šváb