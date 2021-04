Kdopak jen tu cenu získá? Přemítali fanoušci Lvů po posledním klání semifinálové série extraligy s Karlovarskem. Především ti, kteří se zapojili do soutěže a hádali, kolik balonů jejich miláčci v zápase urvou. Správná odpověď činila 78. Tu ovšem nikdo netrefil. Co teď? Až se zrodil spásný nápad. „Chceme mít jednu partu. Od prvňáčků až po extraligové hráče,“ říká často a rád trenér áčka a sportovní ředitel klubu Tomáš Pomr. Zlatá slova. Poukázku do vyhlášeného obchodu se sportovním zbožím v hodnotě 2000 korun obdrží zástupce mládeže.

Sofie (vlevo) a Máša Telehazi. | Foto: VK Lvi Praha

Lvi však mají desítky talentů, každý z nich by si cenu zasloužil. To mohl rozhodnout pouze expert. Jako ideální se ukázala zakladatelka dívčí složky na Lužinách a rovněž finalistka Díky, trenére Eva Drešerová. Ta zodpovědnost přijala, dlouze se zamyslela a sdělila: „Vybrala jsem Mášu a Sofii Telehazi, z 98 tréninků letos absolvovaly 88.“ Jde prý o dvě šikovné dívky původem z Ukrajiny. „V Česku žijí s maminkou rok a půl. Volejbal už hrály, rychle se zapojily. I do kolektivu zapadly, jsou pro nás velkou posilou,“ argumentovala Drešerová.