Týmy šly do šaten za stavu 17:17, jenže druhá část se Pražanům v sobotu nepovedla. Odvezli si porážku 29:38. Série nyní pokračuje ve středu v ruzyňské hale.

„Domácí nám sice na začátku odskočili o tři góly, ale pak jsme zlepšili obranu. Začali jsme dávat jednodušší góly a vedli 10:7. To bylo fajn, na druhou stranu proti nám byla odpískána spousta sedmiček,“ líčil gólman a kapitán mužstva Tomáš Petržala.

Přiznává, že se tím v jednu chvíli nechal rozhodit a zaznamenal slabší pasáž.„Nicméně jsme do poločasu srovnali krok. Zubří s komplikacemi moc nepočítalo a tohle nebylo podle jejich not,“ pokračoval.

Házenkáři Dukly vstupují v Zubří do boje o bronz. Čtvrtí být nechceme, říkají

Jenže po přestávce se hra Dukly rozsypala. „Nebylo to bohužel poprvé, co nám se silnějšími soupeři nevyšel vstup do druhé půle. Odstoupili jsme od hry, které nám vycházela. Soupeř se chytil, zvyšoval vedení a v báječné atmosféře našlapané haly šel jasně za vítězstvím,“ vyprávěl Petržala.

„Ve středeční odvetě je potřeba, abychom tolik neinkasovali. Někde tam je zakopaný pes. Mladí kluci nejsou úplně psychicky a zdravotně v pohodě. Snažím se je díky zkušenostem povzbudit,“ pokračoval šestatřicetiletý matador.

„Snad přijdou fanoušci, nabudí nás a doženou k lepší hře,“ přál si. Proti Dukle však hovoří záporná bilance. Se soupeřem z Valaška v této sezoně prohrála už potřetí.

„Pokud budeme dělat technické chyby a protihráče posílat do brejků, bude to těžké. Když ale dokážeme držet vyrovnanou partii, máme šanci. Musíme se semknout a získat sebedůvěru,“ dodal.