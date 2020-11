/ROZHOVOR/ Lvi už zase hrají. A jejich extraligový program nabírá na obrátkách. Zítra a v sobotu přivítají v Unyp areně (vždy od 18 hodin) Kladno a Ostravu. Pokud se nestane nic mimořádného, bude u toho i Petr Špulák. Talentovaný blokař vytlačuje ze základní sestavy volejbalovou legendu Jiřího Krále. „Jsem rád, že konečně nastupuji a můžu dokázat, že na to mám,“ uvedl osmnáctiletý borec.

Petr Špulák útočí. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Vítěz Ligy mistrů i slavné Serie A1 sedí a vy hrajete. Co to s vámi dělá?

Vlastně nic, nijak speciálně to neberu. Nejdůležitější pro mě je, že nesedím na lavičce, což nesnáším. Při trénincích si s Jirkou pomáháme, často mi radí, naše vztahy jsou v pohodě.