/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na začátku ledna představili volejbaloví Lvi exotickou posilu. Od umění brazilského smečaře Gabriela Soarese Pessoy si slibovali mnohé, ale dlouho to jak si nebylo ono. Až v průběhu čtvrtfinálové série s Kladnem se dostal na palubovku a v semifinále už patří do základní sestavy Pražanů. „Aklimatizace trvala déle, než jsem čekal. V kádru máme navíc spoustu skvělých hráčů,“ připomněl brzy 30letý volejbalista.

Gabriel Soares Pessoa. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Nešlo prý o nepříjemné čekání. „Stále jsem cítil důvěru. Nikdo mi nevyčítal, že ještě nejsem v optimální formě,“ uvedl po vítězství 3:0 nad Karlovarskem, po němž dělí Lvy od postupu do finále jediná výhra. „Uděláme všechno pro to, abychom mečbol využili už v úterý ve Varech,“ doplnil odhodlaně.

Lvi Praha-ČEZ Karlovarsko 3:0 (28:26, 25:21, 25:22), stav série: 2:0

Rozhodčí: Dušek, Rychlík. Diváci: 1525. MVP zápasu: Kriško (19 bodů). Lvi: Kriško, Todua, Schouten, Pessoa, McCarthy, Janouch, libero Moník. Střídali: Vodička, Pliasetskyi, Kollátor, Tibitanzl. Trenér: Barrial. Karlovarsko: Ihnát, Zajíček, Sasak, Juhkami, Weir, Keemink, libero Pfeffer. Střídali: Lamanec, Kasan, Kočka, Wiesse, Pastrňák. Trenér: Novák.

Už jste v optimální formě?

Cítím se velmi dobře. Moje sebevědomí šlo nahoru. Jsem tu hlavně pro to, abych pomohl týmu se zakončením z vysokých nahrávek a na servisu. Jsem rád, že hraji, ale v případě, že by se mi nedařilo, vím, že máme na lavičce spoustu skvělých hráčů. To je pro moji psychiku důležité.

Jak těžkým soupeřem je Karlovarsko?

Celá série je mimořádně obtížná, Vary mají v kádru hodně volejbalistů s výbornými parametry. Sehráli jsme spolu vyrovnaná utkání, většinou tiebreaky. Svědčí to o tom, že jsme na podobné úrovni.

Poprvé v sezoně se tiebreak nekonal. Čím si to vysvětlujete?

Lépe jsme podávali a dařilo se nám více na příjmu i na přihrávce. Oba semifinálové zápasy rozhodly maličkosti – momentální forma a psychická pohoda.

Zdroj: Youtube

Užil jste si atmosféru druhého semifinále?

Nejvíce od okamžiku, kdy jsem do Prahy přestoupil. Fanoušci byli skvělí a pořádně hlasití. Na hřišti jsme se chvílemi neslyšeli. Připomnělo mi to atmosféru, jaká panuje na volejbale v Brazílii.

Další program semifinále:

11. 4. 17.00 Karlovarsko-Lvi Praha (Hala míčových sportů)

případně:

14. 4. 18.00 Lvi Praha-Karlovarsko (Unyp arena)

19. 4. 17.00 Karlovarsko-Lvi Praha (Hala míčových sportů)

Co udělat pro to, aby úterní utkání v Karlových Varech bylo zároveň poslední?

Musíme dělat to samé, co doteď. Znovu předvést agresivní a nebojácný výkon. Pokud to dokážeme, máme velkou šanci postoupit do finále.

Klára Davidson Spilková a Tomáš Kriško se synem.Zdroj: Lvi/David KratochvílMVP zápasu těšil týmový duch

V průběhu sezony se trápil, ale v play-off jsou jeho statistiky vynikající. Smečař Tomáš Kriško přispěl k vítězství Lvů nad Karlovarskem ve druhém semifinále devatenácti body a nikdo se nedivil, že ho experti od aplikace Smart Volley určili MVP klání. „Za cenu moc děkuji, ale více mě těší výhra a týmový duch, který na hřišti i v hledišti panoval,“ sdělil Kriško, kterého dekorovala patronka zápasu Klára Davidson Spilková. „O tom, že vyhraje Tomáš, jsem nepochybovala. Byl vážně nejlepší,“ zdůraznila česká profesionální golfistka.