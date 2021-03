Perušič po historickém úspěchu spěchal na letadlo. Ve finále pomohl vítr

Žádné oslavy nebo dlouhé radování. Ondřej Perušič se po vítězství na čtyřhvězdičkovém turnaji v Dauhá s parťákem Davidem Schweinerem snažil co nejdříve dostat na letiště. Cílem bylo stihnout letadlo do Frankfurtu a odtud zpět do Česka. „Vraceli jsme se trochu chaoticky hned v noci, což nám zkomplikovala ceremonie a neplánovaná dopingová kontrola. Vše ale vyšlo podle plánu,“ popisoval Perušič po návratu do Prahy. Se Schweinerem by se měl potkat za týden na Tenerife.

Beachvolejbalista Ondřej Perušič se po historickém úspěchu v Dauhá vrátil zpět do Prahy. | Foto: ČVS

Pro český beachvolejbal vybojovali historický výsledek. Český mužský pár poprvé získal celkové vítězství na čtyřhvězdičkovém turnaji, v Dauhá navíc Perušič se Schweinerem porazili olympijského šampiona nebo mistra světa. „Většina soupeřů byla z našeho vítězství v šoku. Nejsme tým, který by pravidelně končil v nejlepší čtyřce, natož turnaj vyhrál. Nicméně za poslední dva roky jsme občas předvedli dobré výsledky, takže jsme rozhodně nezpůsobili vyloženě nějaký poprask,“ tvrdil Perušič. Ve finále proti Brazilcům Evandrovi a Gutovi ani jednou čeští beachvolejbalisté neprohrávali. To překvapilo i samotného Perušiče. „Brazilcům se finálový zápas příliš nepovedl. Myslím, že velkou roli hrál vítr, který při večerních zápasech zpravidla nebyl. Ten sebral soupeřům jejich největší zbraň – skákané podání. Také se hůře přizpůsobili nahrávkou,“ hodnotil Perušič, který se po proměnném mečbolu jako první lekl. „Poslední míč jsem totiž Davidovi ne moc dobře nahrál. Vše pak vystřídala euforie nebo spíš směsice překvapení a nadšení, že se nám to opravdu povedlo.“ Českého reprezentanta také velmi těší fakt, že díky triumfu v Dauhá se významně posuli k účasti na olympijských hrách v Tokiu. „Pro kvalifikaci to byl klíčový výsledek. Před touto sezónou jsme věděli, že pokud nezahrajeme vyloženě úspěšný turnaj, budeme muset bojovat o účast na OH muset bojovat až do konce. Po Dauhá si myslím, že šance na olympijskou účast jsou velmi vysoké,“ tvrdil Perušič, který je už v Praze.