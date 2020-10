Říká se mu peruánská puma. Elias se po kurtu skvěle pohybuje, je mrštný a jen tak někdo proti němu výměnu nezakončí. Však také vyhrál několik prestižních juniorských turnajů a hlavně v současné době drží šesté místo na světě. Navíc ze země, kde squash netrhá rekordy diváckého zájmu. „V Peru se squash hraje pouze ve třech městech. Počet hráčů ale stoupá,“ líčil Elias. „V Limě je něco kolem tisíci squashistů, v ostatních dvou městech tak po dvou stovkách. Celkem 1500 hráčů, to je vše.“

I v těchto podmínkách se dokázal vypracovat na absolutní světovou špičku. Když má navíc Elias čas, připravuje se v Praze. Hlavním lákadlem pro něj je totiž Grégory Gaultier, bývalá světová jednička, která má v Praze rodinu. „Když jsem startoval moji kariéru, bylo mi tak šestnáct let, tak on mi vždycky pomáhal. Přitom byl nejlepším hráčem. Bylo skvělé s ním trávit čas,“ popisoval Elias. Právě Gaultier v září uspořádal v Praze první squashový PSA turnaj po pandemii, který navíc dokázal vyhrát.

„Greg měl zraněné koleno, nemohl jsem s ním moc trénovat a vlastně ho ani vidět. Nebyli jsme spolu dlouho, ale teď se vrací. Hraje skoro normálně, jsem překvapený, jak na tom je,“ tvrdil Elias, který na PSA okruhu vyhrál skoro 160 zápasů. Ty nejtěžší probíhají patrně proti egyptským hráčům, vždyť čtyři nejlepší jsou právě z této země. „Každý z nich je ale jiný, na každého se musí připravit odlišná strategie. Hlavně přes jejich slabiny.“

V Egyptě právě probíhá World tour finals, kterého se zúčastní také peruánský squashista. Pro Eliase to je navíc vůbec první turnaj letošní sezony. „Snad se nebude v kalendáři významně nic škrtat,“ přál si elitní světový hráč, který je přihlášený na proslulý Egypt Open, který by se měl uspořádat v poušti u pyramid. „Na ten turnaj se hodně těším,“ přiznal Elias z Peru, kde se nachází slavná poušť Atacama. „Na ní jsem nikdy nebyl. Ale bylo by skvělé, kdyby se tam jednou uspořádal velký squashový turnaj.“

V poušti Atacama se ještě se před dvěma lety proháněly závodní motorky, kamiony nebo vozy v rámci slavné Dakarské rallye. Nejtěžší maratonská motoristická soutěž se od letošního roku přesunula do Saudské Arábie. „A je to škoda. Pro celou Jižní Ameriku to byla významná událost. Když jsem se díval na ty obrázky projíždějících aut, tak to byla atraktivní podívaná,“ smutnil Elias.