Karvinští v neděli dvacet minut marně hledali recept na to, jak uspět na brankovišti Dukly. Oba pivoti Baníku byli pokrytí, pak uviděl červenou hostující Šimůnek, a domácí toho využili ke třígólovému vedení.

„Jedna věc je červená karta, ale druhá pak to, že Kuba Sviták je po zranění a on nám v obraně prostě nevydrží celý zápas,“ komentoval trenér Dukly Daniel Čurda zlom první půle.

Nejednalo se však o zlom v celém utkání. Baník táhl střelecky Marek Monczka, kterého hosté v celé sérii naháněli naprosto marně. Několika zákroky přispěl k poločasovému vedení i brankář Nemanja Marjanovič.

Trenér HCB Marek Michalisko nemohl od začátku použít Michala Brůnu, který laboroval se zraněním a k dispozici neměl vůbec Dominika Soláka, vyloučeného ve druhém zápase na Dukle.

„Michal chtěl proti Dukle hodně moc hrát. Přemýšlel jsem, zda ho tam vůbec postavit, nakonec tam musel. Hrajeme až za čtrnáct dní, do té doby se dá dokupy,“ míní Michalisko.

Jeho svěřenci nad Duklou prakticky neustále vedli, ale nedostali ji na kolena jako se jim to podařilo v prvním utkání série. Pět minut před koncem tak nastala situace, že se Dukla ze stavu 27:24 na Karvinou dotáhla a domácí šli do oslabení ve čtyřech. V tu chvíli zaúřadovala ukrajinská posila Roman Čosik, který dvěma góly otupil snahu Pražanů, a ti se už za stavu 29:27 nezvedli.

„Těší mě, že jsme zvládli sérii 3:0, dnes to byl dobrý zápas. Děkujeme fanouškům za podporu,“ prohlásil po utkání Čosik. Na dotaz, zda si v rozhodujících chvílích tak věřil, že to vzal na sebe, odpověděl: „Bylo to těžké, ale nervózní jsem nebyl. Věřili jsme našemu systému. Všechny zápasy série byly těžké, ale tohle byl ten rozhodující a my to zvládli.“

Trenér Michalisko se malým náskokem v průběhu zápasu nenechal unášet. „Čtyři branky v házené opravdu nic neznamenají. V početní nerovnováze se to dá zlikvidovat a třeba jen ubránit přesilovky soupeře stojí hodně sil v obraně. Ono se to nezdá, když to jsou ‚jenom‘ dvě minuty, ale opravdu se nadřete. To, že jsme Dukle nedokázali odskočit na větší brankový rozdíl, bych nebral v potaz. Oba mančafty jsou vyrovnané, a my nebudeme Duklu přehrávat o deset gólů. Zápasy u nás i u nich budou vždy dramatické,“ mínil kouč Baníku.

Kvalitní lavička rozhoduje

Vyzdvihl přínos střídajících hráčů, v neděli konkrétně brankáře Mokroše, který střídal Marjanoviče, jemuž se ve druhé půli už tolik nedařilo. Mokroš po svém příchodu mezi karvinské tyče zastavil snahu Dukly o obrat. „Nemovi vděčíme za postup do finále, dneska nás ale podržel i Péťa Mokroš a já jsem jen rád, že se můžeme spolehnout na naši lavičku, která tak vyrovnané zápasy rozhoduje. Minule to byl Honza Plaček, teď zase Péťa Mokroš. Od toho tam ale ti kluci jsou,“ těšilo Michaliska fungování střídačky.

A jak viděl rozhodující pasáž utkání Daniel Čurda? „Šance jsme měli dobré, byly tam dva proskoky z dobrých úhlů, které jsme nedali. Karviná je mnohem zkušenější, dokáže si šanci vypracovat a proměnit ji. My si podobnou šanci vypracujeme také, ale v momentě, kdy se zápas láme, tak ji nedáme. A to je ten rozdíl. Protože logicky se pak dostáváme pod tlak skutečnosti, že Karviná si šance vypracuje v každém útoku,“ komentoval trenér Dukly rozhodující chvíle.

Čurda: Zasloužený postup Karviné

Do finále se tak propracovala Karviná. Podle Čurdy zaslouženě. „Vybavuji si, že jsme měli pět ubráněných útoků Baníku a čtyřikrát jsme netrefili prázdnou bránu. To je v tak těsných zápasech klíčové. Musíme však sportovně uznat, že jsme v celé sérii nenašli na Karvinou účinnou zbraň a ve chvíli, kdy jsme ji mohli potrestat, jsme ji nepotrestali. Jsem nespokojen s tím, že jsme mistra nepotrápili víc, ale upřímně, postup Baníku do finále je zcela zasloužený,“ uznal sportovně kouč Pražanů.

„Poslední dva zápasy už byly naprosto vyrovnané. Dnes jsme podali asi nejlepší výkon a na kluky jsem hrdý. Nezbývá než poblahopřát Karviné, protože nás porazila potřetí a v sezoně dokonce posedmé, takže postupuje oprávněně,“ zakončil Daniel Čurda.

Baník Karviná – Dukla Praha 30:27 (15:12)

Sled: 3:3, 7:5, 9:8. 13:9, 14:11, 17:12, 19:18, 23:22, 27:24, 27:27. Rozhodčí: Bečička, Horák. Sedmimetrové hody: 4/4:5/5. Vyloučení: 6:7. ČK: 21. Šimůnek (D). Diváci: 1392. Konečný stav série: 3:0.

Karviná: Marjanovič, Mokroš – Monczka 9/4, Chudoba 4, Jan Užek 3, Nantl 1, Zbránek 4, Nedoma 2, Čosik 5, Jiří Užek 1, Piatek, Plaček, Růža, Noworyta, Mucha, Brůna 1. Trenér: Michalisko.

Dukla: Petržala, Zavázal – Zelenka, Režnický 4, Šimůnek, Sviták 5/5, Klíma, Patzel 6, Jeníček 1, Harabiš 4, Syřínek 2, Hlavatý, Kastner, Šůstek 5, Blecha, Cigáň. Trenér: Čurda.