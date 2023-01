„Užil jsem si to, to je jasné. Plné publikum lidí, je to úžasný pocit. Vždycky po zápase mám pocit, že to všechno bylo hrozně jednoduché, ale byla tvrdá příprava, dieta a teď se mi to jenom vrátilo. Úžasný pocit,“ rozplýval se po zápase Matěj „Money“ Peňáz, kterého v O2 areně přivítaly bouřlivé ovace.

A fanoušci mohli brzy po startu souboje opěvovat vítězství domácího borce. Peňáz měl od úvodu navrch a po 123 sekundách dokázal Brazilce Joela dos Santose knokautovat. Do Oktagonu, ve kterém dosud neprohrál, se tak šestadvacetiletý zápasník vrátil opět vítězně. Dokázal si tím znovu spravit chuť po porážce v Dana White’s Contender Series, tedy soutěži, ze které je šance postoupit přímo mezi ty nejlepší MMA zápasníky – do UFC.

„Nejtěžší pro mě bylo do přípravy naskočit. Na Contender Series jsem měl nejtěžší přípravu, jakou jsem zažil, a pak se mi to vůbec nevrátilo, takže jsem byl těžce demotivovaný,“ přiznal Peňáz.

„Snažil jsem se to korigovat tak, abych se nedostal do té fáze, kdy to začnu nenávidět. Tak jsem to měl v Contender Series, že už jsem nechtěl jít na trénink, byl jsem hotový. Snažil jsem se toho vyvarovat a myslím, že se mi to podařilo, nevyhořel jsem a udržel jsem si chuť na tréninky,“ těšilo českého zápasníka.

Velkou roli podle něj hrálo to, že poněkud zvolnil a zapracoval také na psychické přípravě. „Snažil jsem se i relaxovat, což jsem dřív nedělal. Mám kámoše, kteří hrají Playstation. Dřív bych jim řekl, že hrát nebudu, že jdu v deset spát. Teď jsem si zahrál, bavilo mě to, tak jsem hrál do půl dvanácté. Jsou to vlastně úplně jednoduché věci, všechno jsem si neodpíral,“ uvědomoval si Peňáz s odstupem.

Další plán už má ale Peňáz po sedmém vítězství v kariéře jasně nalajnovaný. Díky výhře si řekl o dlouho očekávaný souboj se Slovákem Vlastem Čepem.

„Na to se těším. Všechny řeči a vzkazy skončí a uvidí se, kdo z nás dvou je lepší zápasník,“ nechal se slyšet Peňáz, který je právě s Čepem velkým rivalem. O jejich vzájemném souboji se mezi fanoušky už dlouho mluví.

„Měli jsme tři stejné soupeře, já jsem třikrát vyhrál, Vlasto jednou vyhrál. Zápas mezi námi ale bude jinačí,“ uvědomuje si český bijec.

Jak konkrétně se bude souboj mezi Peňázem a Čepem vyvíjet se fanoušci dozví už velmi brzo. Zápas se odehraje v Bratislavě 29. dubna na turnaji Oktagon 42. Přidá Peňáz další zářez a opět se přiblíží vysněnému UFC?

