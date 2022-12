Kvapík v podání Dukly spěje k vyvrcholení. Kvůli odloženým extraligovým zápasům hrála poslední dobou dvakrát v týdnu a středeční výhrou nad Jičínem na domácí palubovce bodovala naplno ve čtvrtém zápase v řadě. Díky tomu poskočila v tabulce na pěkné čtvrté místo.

Vezou se na úspěšné vlně

To je před zápasy s Islanďany ta nejlepší zpráva. A zároveň i pozvánka pro fanoušky na vrchol podzimní části sezony. „Vezeme se na úspěšné vlně. Tým je dobře nastavený, poslední zápasy se nám povedly, panuje spokojenost. Funguje týmové pojetí i tempo handball,“ vyprávěl trenér Dukly Michal Tonar.

Ke konfrontaci s islandským favoritem hledí optimisticky. „Jsou o jeden, možná o dva pomyslené stupně kvality výš, než byli ve druhém kole Lucemburčané. Ovšem vzhledem k tomu, že teď podáváme solidní a vyrovnané výkony, nevidím důvod, proč bychom měli mít ze soupeře nějaký přehnaný respekt,“ prohlásil kouč.

S Islanďany dvakrát v Edenu. Házenkáři Dukly se pokusí zaskočit těžkého soupeře

„Loni se nám to ve stejné fázi nevyplatilo s norským Drammenem, s nímž jsme nakonec v domácí odvetě vypadli až po sedmičkovém rozstřelu. Věřím, že tým i jednotlivci se poučili, na Islanďany hned od začátku vletíme a budeme pokračovat v bojovných výkonech z extraligy,“ přál si.

„Vyrukujeme na ně v plné síle a se zdravým sebevědomím,“ pokračoval. „Sezona je hodně nabitá, kluci ji zatím zvládají bez vážnějších zdravotních zádrhelů. Musím to zaklepat na dřevo… Jde to i díky tomu, že se nám daří zapojovat všechny hráče z lavičky, čímž se zátěž rozloží na co nejvíc lidí. Tak by to mělo vypadat i proti Vestmannaeyjaru.“

Trenér zve diváky do Edenu

Zmíněných třicet hodin, které od sebe dělí víkendové zápasy, tým prověří ještě důkladněji než našlapaný program domácí soutěže. „Je to málo času,“ krčil trenér trenér rameny.

„Kdybychom v sobotu vyhráli, únava by z těl hráčů odcházela o poznání lépe. Věřím, že nás třicetihodinová pauza moc neovlivní. Na kumulaci zápasů jsou dukláci zvyklí a podmínky budou stejná pro obě družstva,“ líčil Michal Tonar.

„Navíc nám může hrát do karet výhoda domácího prostředí. A taky bych si přál, aby do Edenu našlo cestu co nejvíc našich fanoušků. Po oba dny uvidí pěknou házenou a Dukle by se k maximálnímu výkonu bouřlivější atmosféra náramně hodila,“ dodal.

Dukla si postup vzít nenechala. Porážka v odvetě je jen škraloupek, říká trenér