Jako by snad řízky s bramborovým salátem jen letmo ochutnali a cukroví se docela vyhnuli. Pražští Lvi navázali ve Zlíně na předvánoční výkony a tamní Fatru přehráli 3:0. Ve volejbalové extralize šlo o jejich páté vítězství v řadě, díky kterému si upevnili vedoucí místo v tabulce už s pětibodovým náskokem na Kladno. „Můžeme si gratulovat,“ usmál se kapitán vítězů Jakub Janouch.

Dobrá práce. Pražští Lvi vyhráli ve Zlíně 3:0. | Foto: VK Lvi Praha

Český reprezentant toho tentokrát tolik neodehrál, kouč Barrial většinu největších hvězd šetřil. Stejně jako před dvanácti dny s Beskydy, to ovšem nebylo znát a Lvi nedovolili soupeři zisk jediné sady. „Je důležité, že můžeme zapojovat všechny kluky a ještě podstatnější, že každý z nich dokáže být konkurenceschopný. Za to jsem šťastný,“ sdělil tehdy trenér, jehož slova se opět potvrdila.

Fatra Zlín – Lvi Praha 0:3 (23:25, 24:26, 19:25)

Rozhodčí: Rychlík, Dmejchal. Diváci: 513. Fatra: Toman, Čechmánek, Římal, Kozak, Pražák, Truong, libero Viceník. Střídali: Šulc, Žák, Tříska, Gálík, Vodička. Trenér: Sklenář. Lvi: Madsen, Tibitanzl, Kollátor, Estrada, Crer, Thiel, libero Moník. Střídali: Janouch, Schouten, Vodička. Trenér: Barrial.

Nějaké chyby by se na výkonu Lvů pochopitelně našly. V prvních dvou setech se s Fatrou přetahovali o každý míč a oba rozhodli až v koncovkách – 25:23, 26:24. „Musím ocenit bojovnost domácích. Klíčové okamžiky jsme ale zvládli a jsme rádi za tři body,“ usmíval se Janouch. „Lvi si to uhráli i v náhradní sestavě. Na úspěch s takovými týmy zatím bohužel nemáme,“ litoval jeho kapitánský protějšek Duc Luan Truong.

Pouze třetí sada byla jednoznačná. Pražané si na začátku vypracovali čtyřbodový náskok (8:4), který trpělivě navyšovali – 25:19. „Těší mě, v jakém klidu jsme zápas dohráli,“ uvedl Barrial.

Stejný výkon a výsledek by si jistě přál v sobotu večer, kdy do Unyp areny zavítá Odolena Voda. Duel s šestým mužstvem extraligy, které naposledy překvapivě prohrálo v Ostravě 1:3, začíná v 18 hodin. „Bylo by pěkné zakončit rok výhrou,“ zní unisono z kabiny Lvů.

