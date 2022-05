Mikulášek po Oktagonu v Ostravě: Riskoval jsem život, Meliš by měl vzít odvetu

„Zápas probíhal přesně tak, jak jsme trénovali a představovali si. Přiznám se, že jsem nečekal, že bude mít takhle tvrdé háky. Sežral jsem jich asi třicet a točila se mi hlava, ale šlo to podle plánu. Až na ten závěr,“ řekl k taktice vítězný Vémola.

Marpa ukončení mrzelo

Za vytrvalého bučení haly nakonec rozhodčí duel ve 4. kole sporně ukončil kvůli pasivitě Marpa, Vémola tak vyhrál technickým K. O. „Já taky nejsem spokojený s tím, že to takhle skončilo. Je to nejtvrdší zpěvák v České republice,“ řekl Vémola, jehož slova v ringu provázelo bučení diváků, kteří většinou fandili Marpovi. „Až si zápas pustíte ze záznamu, tak uvidíte, jak mi trenér po třetím kole říkal, abych přestal takhle tlačit a dal tam levý hák. Říkal jsem mu, dej mi prosím ještě jedno kolo a slibuji, že v pátém šestém začnu,“ dodal.

Jindrová se jde prát do klece o miliony: Musím zbít soupeřku víc než ona mě

Podobně nezáživné pojetí ze strany Vémoly očekával i Marpo, který tomu podřídil i přípravu. V roce 2018 vyhrál profesionální duel se slovenským raperem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem, na Vémolu to však tentokrát nestačilo. „Přesně tohle jsme trénovali, byl jsem v krytu v lanech. Asi jsem nebyl tolik aktivní, ale nevím, proč to bylo odmávané. Mrzí mě to, šest kol bych dal v pohodě. Měl jsem na to netrénováno,“ prohlásil Marpo.

Jednoznačně nejlepší výkon předvedl Slovák Marek Mazuch, jenž ve druhém kole knockoutoval Brazilce Leandra Silvu.