V biatlonu nerozhoduje o konečném výsledku pouze precizní střelba, ale i dobře namazané lyže. Aby ty českých reprezentantů byly rychlejší, než soupeřů, oslovil biatlonový svaz chemiky z pardubické univerzity. Ti pro ně vyvíjí „supervosk“.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

V biatlonovém zázemí by se jistě líbilo nejznámějšímu milovníkovi alchymie – císaři Rudolfu II. „Celý náš sport je věčná alchymie. Hlavně v oblasti lyží. Když mají naši svěřenci dobře natrénováno, ale nejedou jim lyže, tak je to smůla. Když jsou však lyže rychlejší, než u konkurence, je to obrovská výhoda,“ říká bývalý šéftrenér biatlonové reprezentace a její současný sportovní ředitel Ondřej Rybář.