Davide, z Paříže jste si přivezl stříbro. Každá medaile z olympiády je úspěchem. Přesto ve vás asi úplně spokojenost nebude, že?

Člověk si něco přeje a realita pak je trochu jiná. Sám se sebou jsem spokojený s tím, že jsem udělal maximum pro to, abych na olympiádě uspěl. Určitě někde uvnitř smutno je, že jsem v jednotlivcích nezískal medaili. Když se ale člověk podívá na startovní listinu napříč sporty, je tam plno borců, kteří si také marně brousili zuby na medaile. Já si ji nakonec odvezl z mixu, takže nemusím smutnit a mohu být happy. Malinko zklamání tam je, ale život jde dál a jednou na to budu vzpomínat jako na úspěch.

Váš čtvrtfinálový přemožitel měl opravdu skvělou formu. To byla smůla, že to vyšlo přesně na vás, že?

On překvapil úplně všechny, že takovou formu měl. Zkrátka já si vybral špatný den a on nejlepší den v životě. Naštěstí teď mohu říkat, že mě porazil ten, co na konci všechno vyhrál. Taková cena útěchy, že jsem nevypadl s někým, kdo skončil hned v dalším kole, ale byl jsem poražen olympijským vítězem.

Chuť jste si spravili s Šárkou v mixu stříbrem. Jak daleko bylo zlato?

O malilinký kousíček. Opět jsme narazili na Číňany, kteří stříleli bezchybně. I když jsme v semifinále udělali nový paralympijský rekord, tak ve finále oni stříleli ještě lépe, není co dodat. Byl jsem na pěti hrách, mám sedm medailí, z každé jsem si nějakou přivezl, takže vše je zalité sluncem a vzpomínám na to s úsměvem. Stejně jako fanoušci.

Za sebou máte několik největších turnajů. Jaký byl ten pařížský?

Celých čtrnáct dnů mě provázely zdravotní problémy. Bolesti zad, jaké jsem nikdy nezažil. Asi to byl, bohužel, odraz celé sezony. Nešetřil jsem se, je to ponaučení do příště. Ale zvládl jsem to za stříbro, plno lidí se vracelo ze soutěží úplně s prázdnou. Zdraví nebylo úplně top, ale jinak bylo všechno skvělé. Na výbornou hodnotím organizaci ze strany Českého paralympijského výboru, organizace přímo na místě také byla na jedničku s hvězdičkou. Jedině kdybych chtěl porovnávat jídelnu v Tokiu a Paříži, tak to byl veliký rozdíl. Jednička a tak trojka. Ale člověk se v pořádku najedl, strava byla pestrá, jen s chutí to bylo horší. Čekal bych, že se v tomhle Francouzi vytáhnou. Ale jestli něco sním já, tak se musejí najíst všichni. (směje se)

Určitě to byla vaše olympiáda s největším počtem českých fanoušků, že?

To bylo něco, s čím člověk i počítal. Jen já sám jsem koupil asi 32 lístků. Vím, že tam byly i mraky lidí, kteří se mnou neměli nic společného, to bylo opravdu hezké. Celou paralympiádu jsem cítil podporu, stejně jako všichni ostatní čeští sportovci, byli jsme všichni rádi, že mohou přijet známí, kamarádi, rodina a podpořit nás.

Stihl jsem navštívit i jiné sportovní disciplíny?

Nebyl jsem úplně celý cyklus, ale na něco jsem se podíval. Využili jsme toho, že nás vozil autobus, protože doprava v Paříži není úplně bezbariérová. Byli jsme u Eifelovky, courali kolem sportovišť. I to byla změna oproti Tokiu, kdy díky covidu byl pohyb značně omezen a fanoušci nebyli žádní. V tomhle byla Paříž nádherná.

Po návratu jste absolvoval nějaké mediální povinnosti. Stihl jste si už i odpočinout?

Pořád se ještě něco děje, zatím jsem toho odpočinku moc nezvládl. Slibuji jít s přáteli na pivo nebo mám ještě nějaké oficiální povinnosti.

Jaký je pro vás vůbec ideální odpočinek?

Jít si zastřílet. (usmívá se) Díky starostem se zády mě trochu omezuje bolest, ale už je to daleko lepší. Přes dva týdny jsem pořádně nestřílel. Vstřebávám stříbro i neúspěch ze soutěže jednotlivců, přemítám si vše v hlavě a přemýšlím, co bude dál. Nejraději bych se sebral a odjel na tři týdny do Alp.

Čeští sportovci z paralympiády se teď těší mnohem větší popularitě i díky tomu, že turnaj měl velikou propagaci. Vnímal jste to také tak?

Bylo super, jak se tomu věnovala Česká televize i rozhlas. Hlavně ČT věnovala paralympiádě tolik odvysílaných hodin, jako tomu nebylo za celých posledních třicet let. To u lidí ohromně zvedlo popularitu. Ozývalo se plno lidí, i těch, které jsem vůbec neznal a říkali, že nic tak perfektního ještě nezažili a bavilo je to více než olympiáda. Nádherně mě také přivítali sousedi u mě doma v Čakovicích, poprvé v životě jsem zažil něco tak pěkného.

Co vás ještě letos čeká?

Letos už nic neplánuji. To nejdůležitější je za mnou, medaili jsem získal a do konce roku si budu užívat rehabilitaci, cvičit a uvidíme, jak to bude dál. V prosinci se rozhodnu, jestli budu pokračovat nebo ne.