Jeho svěřenci v duelu s Libercem pobyli na palubovce jen 63 minut a ukázali, že to s obhajobou titulu volejbalových šampionů myslí vážně. „Jsou tu čtyři mužstva, která mají podobnou kvalitu – my, Brno, Příbram a Ostrava. Mezi nimi se rozhodne.“

VK Lvi Praha – VK Dukla Liberec 3:0 (25:15, 25:16, 25:16)

Lvi: Dvořák, J. Toman, Svoboda, Vodička, Špulák, Horák, libero Ježek. Střídali: Drozen, Milota, Dolejší, L. Toman. Trenér: John. Další výsledek lužinské skupiny: Brno – Zlín 3:0. Páteční program: 10.00 Zlín – Lvi, 12.00 Brno – Liberec, 16.00 Liberec – Zlín, 18.00 Lvi – Brno.

Výsledek utkání je jasný, prognózy nebyly až tak jednoznačné. Vždyť proti sobě nastupovaly druhý a třetí tým základní části české skupiny. „Úvod prvního setu byl z naší strany nervózní, ale opravdu jen pár balonů. Od stavu 8:8 jsme přidali na servisu a celý zápas byli lepší. A to ve všech činnostech,“ hodnotil John.

Konkrétní hráče nepochválil, přestože byla v jeho tváři patrná spokojenost. „V šatně jsme si řekli, že budeme hrát kolektivně. Nic jiného nám nakonec nezbývá, v kádru až tak výraznou individualitu nemáme. Kluci to dodrželi, hráli velice dobře jako tým. Plnili vše, co měli. Uznání proto míří ke všem.“



Výhra nad Libercem je příjemná, cesta na trůn je ovšem stále trnitá. V pátek čekají na Lvy dvě střetnutí lužinské skupiny (o víkendu duely o umístění). Už v 10 hodin změří své síly se Zlínem, jenž podlehl Brnu 0:3. „Zlín má podobné kvality jako Liberec. Nesmíme ho podcenit. Chceme si zahrát dobrý volejbal a dostat se do co nejlepší nálady na večer,“ vyhlásil úkoly trenér.



A od 18.00 půjde do tuhého. Na protější straně sítě budou stát moravští vítězové Brno. „Mezi námi se rozhodne, kdo půjde do bojů o medaile z prvního a kdo z druhého místa. Rozhodně se nebojíme. Šance vidím padesát na padesát. Víte, jak to je: základní část se hraje na postup a závěrečný turnaj na vítězství,“ dodal John.

Výsledky ruzyňské skupiny: Příbram – České Budějovice 3:0, Ostrava – Beskydy 3:0. Páteční program: 10.00 České Budějovice – Ostrava, 12.00 Příbram – Beskydy, 16.00 Beskydy – České Budějovice, 18.00 Ostrava – Příbram.