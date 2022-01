Domácí mohou litovat především promarněné šance ve druhé sadě, v níž vedli o čtyři body a do koncovky šli za stavu 20:17. A samozřejmě prohraného tiebreaku. „Byli jsme nahoře a nevyužili toho. Tiebreak je loterie, v něm jsme odešli na útoku,“ hodnotil Pomr. Jeho dvorní nahrávač hovořil následovně: „Po druhém setu jsem byl hodně zklamaný. Měli jsme ho výborně rozehraný a stejně jsme ho nezískali. Nicméně všichni vědí, že tenhle zápas nic nevyřešil a rozhodne se až v Budějovicích. Musíme být hlavně pozitivní a stále makat.“



Kapitán Lvů má jasno, kde je zakopaný pes. „Odehráli jsme dva dobré sety, ale zatím nemůžeme vykládat, že porážíme Jihostroj. Tím nechci říct, že se nám to nepovede,“ líčil Janouch. „Musíme mít nastavené hlavy tak, že jdeme vyhrát a všechno ostatní je špatně. Ať předvedeme výkon jakýkoli, musíme zvítězit. Pokud budeme hrát výborně a prohrajeme, je to stejně špatně,“ vysvětloval.



Jihočeši byli po duelu pochopitelně spokojenější, drobný červíček v hlavě jim ovšem hlodal. Vždyť vedli 2:0 na sety. „Samozřejmě bychom rádi utkání dotáhli k zisku tří bodů, ale musíme respektovat sílu soupeře. Lvi hráli dva sety lépe než my,“ přiznal kouč René Dvořák. „Udělali jsme dílčí krok, ale rozhodně ještě neslavíme,“ podtrhl první muž lavičky Jihostroje. „Bylo to moc těžké utkání. Bohužel nás ve třetím setu opustil servis. Naštěstí se nám vrátil v tiebreaku,“ sdělil Radek Mach, kapitán celku z Českých Budějovic. „Dva body nic neřeší. Série je otevřená a nikdo v ní nemá nic jistého. Uvidí se v odvetě,“ doplnil.

Stačí vyhrát o set navíc, nabádal s úsměvem Janouch

Ta je na programu v úterý v hale Jihostroje. Do té doby oba celky sehrají jedno extraligové klání. Šlágr 17. kola se uskuteční v Unyp areně. „Sílu Karlovarska všichni znají. Má za sebou velmi úspěšnou sezonu v evropských pohárech. Parádně reprezentuje český volejbal, z čehož máme všichni radost,“ ocenil Pomr jízdu Západočechů už do čtvrtfinále CEV Cupu. Janouch porovnal styl obou špičkových protivníků. „Kluci z Jihostroje jsou šikovní v poli a mezihře, hráči Varů jsou zase agresivnější. Pokud mají dobře nahrané balony, tak je solí,“ vypozoroval.



A co si vzít z posledního vystoupení v poháru do extraligového klání? „Ty dva sety, co jsme vyhráli a přidat k nim ještě jeden,“ žertoval Janouch. „Chtěl bych pozvat hlavně fanoušky. Bylo by dobré, kdyby přišli ve větším počtu podívat se na pěkný sport a pomohli nám. Budeme je moc potřebovat,“ dodal trenér Lvů, kteří na podzim Karlovarsko dokázali porazit.

