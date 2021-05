Slávistkám nevyšel vstup do utkání. Na začátku osmé minuty prohrávaly už 0:6, v průběhu prvního poločase bylo manko několikrát i sedmibrankové.

Ani taková ztráta ale hráčky v sešívaném dresu nezastavila. Postupně se nadechly k heroickému výkonu a v první minutě druhého poločasu dokonce vyrovnaly - 13:13.

V klíčových momentech duelu se však prokázaly větší zkušenosti hostujících hráček, které nakonec dovedly utkání do úspěšného konce. „Děvčata musím pochválit za to, že jsme ztrátu do poločasu stáhli, ale stálo nás to hodně sil,“ uvedl pro web házenkářského svazu trenér Slavie František Urban. „Ve druhé půli jsme předvedli statečný a bojový výkon. Na svůj tým jsem hrdý. To, co hráčky uhrály, že se vždy z většího manka vrátily do hry, je výborné. Každá hráčka na hřišti se tam snažila nechat všechno,“ ocenil výkon svých hráček kouč.

Druhé utkání série je na programu v sobotu 29. května od 18 hodin v mostecké hale.