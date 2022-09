Svěřenkyně trenéra Václava Janouška je největší favoritkou. Letos v Istanbulu výrazně vylepšila český rekord v půlmaratonu, pak při Evropském poháru ve francouzském Pacé vytvořila národní maximum i na dráhové desítce. S maratonem na srpnovém mistrovství Evropy v Mnichově ale nebyla spokojená. Chuť by si ráda spravila chuť na Běchovicích.

Na trati se startem u legendárního třináctého patníku se jí daří. Získala poslední dva tituly, loni navíc triumf v cíli na žižkovské Pražačce ozdobila historicky nejlepším časem 33:24. Dokonce útočila i na traťový rekord, který drží Keňanka Nancy Wambuaová (33:18). Letos může závodnice Spartaku Praha 4 zaútočit na vítězný hattrick.

Pekelný kopec

Moira Stewartová.Zdroj: Třasák/Sportegy„Časem nebo umístěním se nechci dopředu stresovat, protože když na to nemyslím, tak to dopadne vždy lépe,“ směje se Stewartová. „Určitě se můj čas dá ještě stáhnout, ale nevím, jestli to zvládnu letos,“ říká dcera skotského běžce a české běžkyně.

Stewartová si pochvaluje také to, že legendární závod běží ve skupině s muži. „V posledních dvou ročnících jsem osm z deseti kilometrů běžela v balíku s chlapy a osamostatnila se až v kopci. To je pro mě ideální, protože když se pohybuju v balíku, tak nic neřeším, a mám jistotu, že to nakonec dopadne dobře,“ líčí s úsměvem.

I kvůli závěrečnému téměř dvoukilometrovému kopci, který nechutná ani elitním běžcům, upravila Stewartová v posledních týdnech trénink. „Kopec je pekelný. V posledních týdnech jsem něco trénovala v terénu, protože v podstatě celý rok jsem běhala jenom po cyklostezce nebo dráze,“ dodává.

Specialistky prožene triatlonistka

Její největší soupeřkou bude Tereza Hrochová. Té se na letošních vrcholech dařilo. Na MS obsadila v maratonu 17. místo a na ME v Mnichově doběhla na stejné distanci třiadvacátá. Na Běchovicích byla zatím nejlépe loni druhá, kdy dosáhla času 34:37.

Specialistky musí počítat i s triatlonistkou Terezou Zimovjanovou, která se na nedávném SP v Karlových Varech se blýskla 10. místem. Nicméně prohání i atletky, čehož důkazem je třeba stříbro z loňského krosového šampionátu. Formu potvrdila i při finále mistrovství ČR družstev v Chebu, kde na pětce nestačila pouze na Kristiinu Mäki a Hrochovou.

Vyzrají zkušení borci na Zajíce?

Moira Stewartová.Zdroj: Třasák/SportegyZávod mužů bude zřejmě opět otevřenou záležitostí. Loni se z překvapivé výhry radoval Martin Zajíc. Letos sice neměl ideální sezonu, ale podle poslední výsledků se zdá, že se mu forma vrací. V cestě mu však budou stát zkušení borci jako Viktor Šinágl, který chyběl v posledních čtyřech ročnících na stupních vítězů pouze jednou.

Jakub Zemaník dokázal ovládnout v minulosti mistrovský závod třikrát. Dvojnásobný vítěz Jiří Homoláč zvládl Běchovice ze všech přihlášených v nejrychlejším čase. V roce 2018 je zaběhl za rovných 30 minut. Ve sbírce má šest běchovických medailí, stejný počet jich získal i Vít Pavlišta.

Na start by se měly postavit téměř tři tisíce běžců. V 11:10 vyběhnou veteráni, o deset minut později odstartuje mistrovský závod mužů, žen, juniorů a juniorek. V půl dvanácté pak vyrazí ve třech vlnách v desetiminutových intervalech ostatní běžci a běžkyně.