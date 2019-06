Sportovní hvězdy si otestovaly softbalové dovednosti a zároveň poradily, jak se vyrovnat s tlakem na vrcholné akci. „Světový šampionát v softbalu se v Evropě uskuteční zcela poprvé. Bude to velká událost. Hráčům bych popřál, aby předváděli svoji hru a atmosféru si užívali,“ prohlásil Jan Železný. Akce se rozehraje ve čtvrtek 13. června zápasem českých reprezentantů proti obhájcům titulu z Nového Zélandu.

Oštěpařský rekordman má s pálkovacími sporty zkušenosti. V roce 1996 totiž předvedl několik nadhozů pro baseballový tým z MLB Atlanta Braves. „Kdybych rok trénoval, pozvali by mě na kemp, abych zkusil hrát za jejich tým. Nevyužil jsem toho, protože by to bylo moc riskantní. Od jejich manažera mi dokonce přišel dopis, že by rádi draftovali mého syna kvůli genetickým předpokladům,“ dodal Jan Železný, jehož dcera Anna si zkusila softbal na Kladně. Zároveň trojnásobný olympijský vítěz trénuje Nikol Tabačkovou, českou juniorskou rekordmanku v hodu oštěpem, která před čtyřmi lety vybojovala zlato také na juniorském mistrovství Evropy v softbalu.

„Vím, že v tomto sportu se nadhazuje míč zespoda, což je hodně těžké. Zpočátku jsem nepochopil ani kroky. Obdivuji softbalové nadhazovače, kteří umí předvést velké rány a rotace,“ tvrdil Železný, který dostal instruktáž od Michala Holobrádka, předního českého nadhazovače. A po chvilce ne zcela přesných pokusů se oštěpař Železný trefil přesně do strike zóny.

„Pěkný, s takovým pokusem by měl pálkař problémy,“ popisoval Holobrádek, který nejlepšímu českému oštěpaři vysvětloval také pohyb na nadhazovačskémkruhu. „Bylo vidět, že Jan Železný má k tomu nadhozu předpoklady. Hlavně při práci se zápěstím.“

Po chvilce si Jan Železný vyzkoušel také odpalovat. Nejdříve mu softbalista nadhazoval z kratší vzdálenosti a úspěšný oštěpař po několika pokusech odpálil homerun, tedy poslal míč až za plot.

Nadhozy si vyzkoušel i Nocar

„Já myslím, že to byla náhoda. Dáte první nebo dvě rány mimo, ale pak to najedou jde. Poté už to bylo zase s trefováním horší,“ usmál se Jan Železný, který si vyzkoušel odpálit také profesionální nadhoz od Michala Holobrádka. Ten mu ukázal hody blížící se 120 kilometrové rychlosti. „To už odpálit skoro nešlo, nemáte šance, když se to takhle povede,“ dodal Železný, oštěpařský rekordman.

To bývalý reprezentační kapitán z házené si rovněž zkusil nadhazovat. „Při hře se občas stane, že když brankář vyskočí a zvedne nohu, tak se podhodí spodem. Dal jsem takhle několik gólů,“ dodal Karel Nocar, který se půjde podívat na světový šampionát v Praze a v Havlíčkově Brodě. „Softbalisté začínají v úvodním zápase s mistry světa z Nového Zélandu, což je velká výzva. Není ale nic lepšího než sesadit šampiony na domácí půdě,“ dodal Karel Nocar.

Český reprezentační tým čeká před důležitým turnajem několik přípravných zápasů. Ve čtvrtek 13. března pak od 19:00 v areálu Joudrs Praha v pražských Bohnicích nastoupí proti hráčům z Nového Zélandu, kteří před utkáním předvedou tanec Haka. V základní skupině je pak čeká Japonsko, Argentina, Mexiko, Botswana, Filipíny nebo Kuba.

Hrát se bude také v Havlíčkově Brodě. Vstupenky na akci je možné zakoupit v předprodeji online na webu mistrovství světa www.prague2019.com nebo u výhradního prodejce GoOut, samozřejmě je možné je získat také na místě. Šampionát potrvá do 23. června.