Nejkratším možným způsobem přehrály ve finálové sérii softbalistky Joudrs Praha své soupeřky. V sobotu vyhrály nad Arrows Ostrava 10:2 a připsaly si tak rozhodující třetí výhru. Díky tomu pražské hráčky získaly svůj osmý titul.

Softbalistky Joudrs vyhrály extraligové finále proti ostravským Arrows 3:0 na zápasy. | Foto: Česká softballová asociace/Jan Beneš

„Klíčové bylo, že jsme měli načtené soupeře a měli jsme nejlepší útok. Naše dřina se vyplatila, o to více je to sladké,“ prohlásila zadní polařka Adéla Šimůnková. I přes prohru to byla pro Arrows velmi dobrá sezona, do extraligy se ostravské softbalistky vrátily po několika letech a rovnou se dostaly do finále.