/FOTOGALERIE/ Na sváteční den si schoval sváteční formu. Univerzál pražských Lvů Casey Schouten v den prvního semifinále play-off ČEZ volejbalové extraligy mužů oslavil 30. narozeniny. K hladké výhře Pražanů 3:0 přispěl 14 body a úspěšnost na útoku měl 65 procent. „Gratuluji Caseymu i Lvům ke skvělému výkonu. Odehráli výborný zápas,“ uvedla patronka utkání, hvězdná běžkyně Zuzana Hejnová, během dekorování MVP. Stal se jím právě Schouten. „Narozeniny, vítězství, cena pro MVP a Zuzana… Samé příjemné zážitky. Hned několik třešniček na dortu,“ usmíval se Kanaďan.

Casey Schouten přebírá z rukou Zuzany Hejnové cenu pro MVP zápasu s Příbramí. | Foto: VK Lvi Praha

VK Lvi Praha-VK Trox Příbram 3:0 (25:18, 25:17, 25:17), stav série 1:0

Rozhodčí: Spáčil, Grabovský. Diváci: 920. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Kollátor a Thiel. Trenér Barrial. Trox: Benitez, D. Rosenbaum, F. Ureš, Šábrt, Toman, Gabriel, libero Verasio. Střídali A. Rosenbaum, Tevkun, Lyzanets a Toth. Trenér Vašina.

Semifinále začínalo netradičně už ve 13 hodin. Vadilo vám to a měli jste kvůli tomu jinou přípravu na zápas?

Bylo to v pohodě, jelikož jsme celý týden trénovali o něco dříve. Tím jsme byli nastaveni na tento čas a šli si pro první bod.

Příbram ve čtvrtfinále senzačně vyřadila Liberec a budila respekt. Jak jste ji vnímal?

Příbram nemá vůbec špatný tým. Ve čtvrtfinále překvapila Liberec a bylo vidět, že si její hráči věří a mají formu. Rád bych se mýlil, ale dnešek podle mě nereflektoval, jak dobře mohou hrát.

Nakonec šlo z vaší strany o relativně snadnou práci. Souhlasíte?

Je pravda, že jsme zápas po celou dobu kontrolovali. Hodně to souviselo s tím, že se nám dařilo podání.

Co bylo rozhodující?

Nerozhodl jeden konkrétní moment. Spíše to, že jsme všichni vytvářeli od začátku na soupeře tlak a oni se neměli jak chytit.



Teď jedete do Příbrami, kde na vás tlak vytvoří hluční fanoušci. Lze se na něj připravit?

Milujeme takové zápasy, je zábava hrát před tolika fanoušky. Nepotřebujeme se na nic připravovat, jsme na to stavění. Všechno je o správném soustředění. Většinou okolní hluk ani nevnímáte. Bude to opět jen o tom, jaký podáme výkon.