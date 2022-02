Třicetiletý univerzál Lvů se přitom v posledních týdnech hledal. „Věděl jsem, že nehraji ideálně a chtěl jsem týmu více pomoci,“ přiznal Mihajlović, jenž musel snést, že se do základní sestavy vmáčknul Jiří Toman. „Jirka mě dokázal nahradit a hrál výborně. Je to jeden z nejlepších českých mladých univerzálů,“ sdělil Slovinec, který svého o devět let mladšího parťáka všemožně podporoval. „Ale chtěl jsem se poprat o místo v sestavě. To je jasné,“ přiznal s úsměvem.

V Příbrami šel na plac od začátku. „Cítil jsem drobnou nervozitu,“ neskrýval. Stačilo ovšem pár míčů a uklidnil se. „Do hry jsem dal všechno, co umím. Myslím, že jsem zahrál slušně,“ prohlásil skromně. Navíc jej strhla atmosféra. „V Příbrami se hraje dobře i špatně. Fanoušci jsou velmi hluční, domácí mají skvělou podporu, ale i hosty to motivuje,“ uvedl.

Ani si prý neuvědomil, jak moc kritická je situace. „Já ani nevím, kolik jsme vyhráli,“ žertoval. „Jsem stále v určité euforii, na stav nekoukám. Hraji stejně, pokud prohráváme, nebo vedeme,“ vysvětloval Mihajlović. Z vnitřního světa ho nevyvedlo ani vedení domácích 20:17 ve čtvrtém setu. „Opravdu jsem si nic neříkal. Bojovali jsme, soupeři udělali pár chyb. Ivanovi vyšla série podání. To on otočil zápas,“ zmínil dalšího z hrdinů.

Jen si to vezměte… Kouč Pomr obdržel červenou kartu. Diváci dělali vše proto, aby vyhnali decibely v hale někam k příletu bombardéru. Moderátor večera skákal po stole. Za pět výměn mohlo být po zápase. A do toho šel Pliasetskyi na podání. „Byla to výzva. Věděl jsem, že hrajeme dobré utkání. Napadlo mě, že ho takhle nemůžeme prohrát,“ líčil nahrávač lakonicky. Poté dal šest skvělých servisů a všechno bylo jinak: „Jako hrdina se necítím. Pokud by moji spoluhráči předtím nevybojovali tolik bodů, šanci bych nedostal,“ popisoval.

V tiebreaku už Lvi excelovali. „Kluci z Příbrami byli ohromně zklamaní a úplně odpadli. Všechno nám ulehčili. A my jsme už nechybovali,“ shrnul vše podstatné Mihajlović a těšil se na jednodenní zasloužené volno. „V pondělí se vrátíme na trénink a správně se naladíme na Odolku,“ myslel už na duel s Aerem, který se uskuteční v Unyp areně ve středu od 19.30 hodin. „Odolka má dobrý tým, který výborně útočí. My ale hrajeme doma a musíme zvítězit,“ zdůraznil univerzál, jenž tuší, že opět rozhodnou základní věci. „Bude to servis, příjem, útok a hlava,“ dodal s úsměvem.

V poháru to nevyšlo. Jihostroj byl lepší, uznal sportovně kouč Lvů Pomr