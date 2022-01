"Bylo to hodně ubojované, šli jsme až na krev," prohlásil po utkání domácí asistent Tomáš Samsely s tím, že soupeř šel do nich podle očekávání agresivním servisem. "Celkem mu to vycházelo. My jsme si v důležitých chvílích pomohli blokem, podáním a nebo soupeř udělal chybu," řekl a litoval ztracené třetí sady. "Měli jsme plus tři body, a to jsme měli dorazit."