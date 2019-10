Program 1. kola extraligy

Kladno – Praha (5. 10. 18.00)

Beskydy – Brno (5. 10. 18.00)

Liberec – Ústí nad Labem (5. 10. 18.00)

Karlovarsko – Zlín (5. 10. 18.00)

Příbram – Ostrava (6. 10. 17.00)

Odolena Voda – České Budějovice (7. 10. 19.20 ČT sport)

Jestlipak víte, kdy to v extralize naposledy nandali pražští volejbalisté kladenským? Že netušíte? Nemusíte se stydět. Na tuto otázku nedokázal odpovědět ani jeden z trenérů nejbližších soků. Stalo se tak 4. listopadu 2010. A následujících devět zápasů mělo stejné vítěze. „To je hezké,“ uvedl první muž lavičky Orlů Milan Fortuník. „Nijak bych to ale nepřeceňoval. S Prahou hrajeme vždy vyrovnaná utkání. I loni přes dvě výhry 3:0 jsme se na body pořádně nadřeli.“

Jako statistik se neukázal ani kouč Lvů Tomáš Pomr. „To jsem nevěděl,“ přiznal. „Motivaci nám to ovšem nepřidá. Možná bilanci zmíním v kabině jako zajímavost. Podobné čísla ale nemají vypovídající hodnotu. Týmy se mění v podstatě každou sezonu.“

V tom má pravdu. Vždyť v letní pauze přivítal v kádru pět nových mužů – dva nahrávače (Bartůňka a Pliasetskyiho), univerzála Mihajloviče, blokaře Krále a smečaře Douglas-Powella. A čtyři z nich se dají očekávat v základní sestavě. Kladno posílil stejný počet borců, ale k úvodní výměně nejspíš vyběhnou "jen" nahrávač Van Haarlem a univerzál Okosanovic. Jen pro zajímavost: další jména jsou Kuboš, Ondřej Fortuník a Mikulenka. První dva na Lužinách loni působili, a třetí si prošel tamní mládeží. I to může hrát svou roli.

Také trenér Fortuník zná prostředí v Praze důvěrně. „Dlouho jsem tam působil. Vím, jak dobře klub funguje. Teď se podařilo ke skvělé mládeži získat i podporu silného partnera. A díky tomu provedli moc zajímavé hráče. Celý tým je dobře poskládaný a nebezpečný. Už jsme si říkali, jak na Lvy hrát. Otázkou je, jestli nám to dovolí,“ přemítá.

Orlům se v přípravě výsledkově vůbec nedařilo, a došlo i na vzájemný zápas se Lvy, kterým podlehli 1:2. „My jsme prohráli snad s každým,“ mávne rukou Fortuník. „Kluky tlačíme k tomu, co jsme hrávali předloňskou sezonu – tedy k rychlé hře. Loni jsme z ní ustoupili a ukázalo se, že to nebylo dobře. Podobný projev ale vyžaduje čas. Odborné knihy uvádějí až tři měsíce. A my jsme v herní přípravě měsíc a s reprezentanty týden,“ argumentuje.

„Výsledky v přípravě bych nebral vážně. Zkouší se, nejde v ní o body,“ zastává se svého zkušenějšího kolegy Pomr. „Jak znám lidi okolo kladenského klubu i trenéra, jsem přesvědčený, že si z proher nic nedělají. Tým prostě neměli pohromadě,“ potvrzuje. „Musíme se dívat sami na sebe. Problémy soupeřů nesmíme řešit,“ zdůrazňuje.

Pražský kouč se na duel velmi těší. O to více, že se Orli spojili s místními hokejisty a odpolední lístek na Rytíře bude platit i na ně. Dají se tak očekávat plné ochozy. „To je dobře pro oba týmy. Hala na Kladně je navíc podobná té naší. Rozměry i hledištěm. Budeme rádi, když bude vyprodáno. A věřím, že část fanoušků přijde i na nás,“ přeje si Pomr.

Ještě více touží po dobrém vstupu do sezony. „Očekávám souboj servisů. Pokud nebudeme v této činnosti za Kladnem zaostávat, bude to krásný a vyrovnaný zápas,“ míní lužinský trenér. Kouč Fortuník ke klání dodává: „Chci vidět bojovný výkon. S tím jsme měli v přípravě problémy. A Kladno bylo vždycky vyhlášené semknutým kolektivem. Hrajeme doma, proto musím hovořit o vítězství. Ale bude to moc těžké.“