Spolu s Taylorem se akce Prague Darts Masters zúčastní i trojnásobný světový šampion Angličan Martin Adams, jeho krajan a bývalý první hráč žebříčku Colin Lloyd či Paul Lim ze Singapuru. Se světovými hvězdami nedávné minulosti se poměří domácí hráči Miloslav Navrátil, Karel Sedláček, Martin Hoffmann, Daniel Záruba a Michal Ondo.

"Hraju exhibice po celém světě, jinak podnikám s nemovitostmi a věnuju se vnoučatům. Na profesionální turnaje už jsem moc starý, ale jsem spokojený. Navíc peněz už mám dost," řekl na dnešní tiskové konferenci devětapadesátiletý Taylor, který se po loňské porážce ve finále mistrovství světa rozloučil s vrcholovými turnaji. Během třicetileté kariéry vyhrál přes 200 profesionálních turnajů a vydělal přes čtvrt miliardy korun.

Rodák ze Stoke přitom nedokončil střední školu a pracoval jako dělník v továrně na keramické držáky toaletního papíru. Se šipkami začal závodně až v 26 letech a jeho talentu si brzy všiml legendární Eric Bristow, v jehož hospodě Taylor hrál. Díky Bristowově finanční podpoře se mohl vydat na profesionální dráhu.

Založil konkurenční organizaci

"Nejdřív se mi nelíbil," popsal první setkání s Bristowem Taylor. "Když jsem ho v roce 1990 porazil ve finále mistrovství světa a získal první titul, osm měsíců se mnou nemluvil," řekl o svém mentorovi, jenž loni zemřel. "Bylo to moje největší vítězství, a pak taky poslední titul z roku 2013, protože mi nikdo nevěřil," prohlásil držitel rekordních 16 triumfů z MS.

Mezitím stál hráč přezdívaný Síla u zrodu konkurenční organizace Professional Darts Corporation, která do šipek přitáhla více diváků i peněz. "I vybavení je dnes mnohem lepší, ale dřív to byla větší zábava. Sice jsme denně trénovali pět šest hodin, ale pak jsme šli společně na pivo. Dneska spolu hráči nemluví, každý má na uších sluchátka," uvedl Taylor.

Myšlenku dostat šipky na olympijské hry považuje za dobrý nápad. "Přiláká to mladé diváky, má to atmosféru, hrají to i ženy," vypočítal Taylor klady házení na terč s 20 číslicemi. "Mně už to ale neláká," dodal legendární hráč, který v minulosti navštívil soukromě Prahu několikrát.