Šimone, 18. ledna jste v Odoleně Vodě vyhráli suverénně 3:0. Co se poté stalo?

Ještě nic. Krize na nás přišla až po zápase s Kladnem. Před ním jsme hráli uvolněně, od té doby křečovitě. Cítíme nervozitu, kterou už musíme odbourat. Když se nám to podaří, věřím, že se dostaneme zpátky na vítěznou vlnu.

Projevily se prohry výrazně na atmosféře v mužstvu?

Určitě jsou porážky na tréninku znát. Ale není to tak, že bychom tam na sebe štěkali, nebo na nás křičel trenér. Snažíme se situaci brát tak, jaká je. Většina z nás už má něco odehráno a víme, že krize občas dolehne na každý tým. Snažíme se najít cestu, jak z ní ven. Recept je jediný – tvrdá práce a trpělivost.

Dukla Liberec – Lvi Praha 3:0 (19, 20, 17)

Dukla: Shafranovich, Leikep, Indra, Šulista, Veselý, Srb, libera Kunc a Kopáček. Střídali: Macías, Pietruczuk. Trenér: Nekola.

Lvi: Král, Bartůněk, Svoboda, Krajčovič, Mihajlovič, Douglas-Powell, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Špulák, Šulc, Toman, Pliasetskyi. Trenér Pomr.

Má cenu v takovou chvíli spolu mluvit, nebo už jste si řekli všechno a nezbývá než trénovat?

Je třeba si popsat problémy. Každý musí začít hlavně u sebe, ne hledat chyby někde jinde. To nám zdůrazňuje i trenér. Když to uděláme, zvedneme se a budeme zase vyhrávat.

Začal jste tedy u sebe. K čemu jste dospěl?

Pokaždé po tréninku zůstanu a piluji některou individuální činnost – nahrávku, servis… Jsem rád, že se ke mně přidávají i ostatní kluci. To je dobré znamení.

Jak moc se na týmu projevilo zranění nahrávače Luboše Bartůňka?

Muselo se projevit, Luboš je dirigent naší hry. Míče rozdává rychle, je silný v kombinaci, a to i po horším příjmu. Chyběl nám, vystupuje totiž suverénně a za žádného stavu nedává znát, že hrozí prohra. Tím nechci říct, že by ostatní nahrávači zklamali.

Porážky začaly s Kladnem, což byl duel řekněme o štěstí, s Příbramí jste podali špatný výkon, v Ostravě vás zlikvidovali servisem… Co v Liberci?

Já bych vás poopravil. Příbram nás přehrála na vysokých balonech. Jinak jsme byli lepší ve všech herních činnostech, i při servisu. Soupeři ale více situací ubránili a poté složili. Jinak s hodnocením souhlasím. A Liberec? To byl zápas o stabilitě servisu. Ne, že by hráči Dukly dávali nějaké extra velké rány, ale dokázali podání udržet. U nás každý nejpozději druhé pokazil. Kdykoli jsme se dostali na dostřel, tak soupeři odskočili. Pokud výměnu neuhráli napoprvé, tak ji získali na třetí až čtvrtý pokus. My se naopak hádali, padaly nám míče, nebyli jsme trpěliví.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice

Utkání 18. kola volejbalové extraligy mužů. Kdy? V sobotu 8. února 2020 od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13). Poslední vzájemné střetnutí (18. listopadu 2019): Jihostroj – Lvi 3:1 (21, -19, 14, 21).

Teď vás čeká účastník Ligy mistrů. Je to dobře nebo špatně, že přijede tak kvalitní soupeř?

Těžko říct, ale vzpomínám si na loňský rok. Také jsme měli černou sérii a paradoxně jsme se chytili doma na Českých Budějovicích. Nevyhráli jsme sice, ale bylo to 2:3 a my si začali věřit. Bylo by fajn to zopakovat. Těším se na ně a věřím, že se odrazíme k dobrému výkonu.

S čím byste byl po zápase spokojený?

Spokojený jsem jedině po vítězství. Musíme se ale hlavně chytit, abychom si mohli říct, že jsme na hřišti nechali všechno. Teď se nám několikrát stalo, že nás soupeř převálcoval. Doma jsme silní, i když jsme dvakrát prohráli. Bude to náročné utkání. Boj o naše lepší rozpoložení.