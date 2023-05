Basketbalisté Nymburka mají na dosah postup do semifinále Kooperativa NBL. Ve čtvrtém zápase čtvrtfinále zvítězili na palubovce USK Praha 83:77 a zvýšili vedení v sérii na 3:1 na zápasy. V pondělí tak mohou doma už získat postup. Nymburk sice málem ztratil vedení až o 24 bodů, ale minutu před koncem ho zachránil trojkou Evan Gilyard. Nejlepším střelcem byl opět Eric Lockett s 22 body.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha (83:86) | Foto: Tomáš Laš

Čtvrtý zápas měl hodně podobný průběh jako ten třetí. Nymburk po většinu zápasu dominoval a zdálo se, že má utkání pod svou kontrolou. Už v první polovině měl dvouciferné vedení a postupně utekl až na 24 bodů. Čtvrtek připomněla i trojka na závěr poločasu, kterou tentokrát proměnil Palyza.

Stejně jako ve třetím zápase ale USK opět předvedlo skvělý návrat do zápasu, který začal už na konci třetí čtvrtiny šňůrou 9:0. A to zejména zásluhou Shawna Pipese a Patricka Samoury, který měl svůj den a trefoval z rohu hřiště jednu trojku za druhou. Celkem jich dal pět. Oba nakonec nasbírali 21 bodů.

Když se k nim přidal i David Böhm, povedlo se USK snížit na rozdíl jediného bodu minutu před koncem. Ale Nymburk odmítl obrat jako ve druhém zápase doma a trojka Gilyarda uťala domácí šance. Pak už si hosté výhru pohlídali.

„Měli jsme za cíl tu dvakrát vyhrát po té prohře doma. Neponechat nic náhodě, a to se povedlo. Dvě výhry jsou dvě výhry a je to 3:1. Nám nezbyde nic jiného, než se připravit na ten poslední krok, který je vždy nejdůležitější a nejtěžší. To je pondělní zápas u nás. Když budeme hrát jak po většinu času těchto dvě utkání, co tady byly, tak to bude dobré. Věřím, že doma jsme ještě silnější a dokážeme předvést dobrý výkon,“ věří svému týmu kouč Nymburka Ladoslav Sokolovský.

„Měli jsme dobrý začátek, dostali jsme se do velkého vedení, ale opět jsme dovolili soupeři se dotáhnout Nakonec jsme ale našli způsob, jak vyhrát a to je hlavní. Já se jen snažil udělat vše pro výhru. Ať už je to v obraně a nebo v útoku, kde bylo třeba, abych byl agresivní na koš. Jsem zvyklý brát zodpovědnost na sebe, dělal jsem to na univerzitě i za Saigon. Já mám tyto situace rád. Když dáte trojku, jako já tentokrát, tak je to skvělý pocit. Vedeme 3:1 na zápasy, ale nesmíme nic podcenit. USK se nevzdává a je to velmi bojovný tým. Ještě není konec a musíme přidat ještě jednu výhru,“ řekl po utkání Even Gilyard, hráč Nymburka.

„Chtěl bych poděkovat všem našim výborným fanouškům, kteří si našli cestu a podporovali nás během celého zápasu. I díky tomu se náš tým semkl a vrátil se do zápasu. Nyní máme před sebou jednu jedinou výzvu, prodloužit sérii a vrátit se sem. Budeme pro to dělat všechno, co je v našich silách. Zasloužíme si to my i naši fanoušci,“ uvedl Francesco Tabellini, trenér USK Praha.

„Bohužel jsme prohráli, ale opakovalo se to, co bylo v předešlém zápase. V poločase měli dvouciferná čísla. Vrátili jsme se a bylo to vyrovnané. S Nymburkem je to těžké, jsou kvalitní tým a nenechají se úplně rozhodit. I když tak možná vypadali. My jsme to nedokázali dotáhnout do konce,” litoval domácí basketbalista Ondřej Švec.

USK Praha - Nymburk 77:83 (17:26, 12:22, 21:18, 27:17)

Nejvíce bodů: Samoura a Pipes po 21, Böhm 12 - Lockett 22, Gilyard 14, Watson 13, Boeheim 11, Palyza 8, Benda 5, Autrey a Kříž po 3, Rylich a Sehnal po 2. Fauly: 22:22. TH: 24/18 - 26/17. Trojky: 7:6. Doskoky: 39:41. Ztráty: 12:12. Zisky: 6:4. Asistence: 14:17. Stav série: 1:3.

David Šváb