Rozhodly doskoky. Na tom se shodli hráči i trenéři obou celků. "Už v poločase jsme hořeli na doskoku a ty čísla po zápase mluví jasně. Jsme mínus dvacet na doskočené míče a s tím se vyrovnaná koncovka vyhrát nedá. V první půli jsme ještě byli s pohybem v útoku. V té druhé, nevím jestli nám odešly nohy, ale domácí dobře tlačili na balón a my jsme se nedostali do své hry a jen těžili z toho, že nám něco padne z dálky. Přeskákali nás, trefili důležité trojky. Pro nás smolná prohra, ale domácí si výhru naprosto zasloužili," uznal kolínský kouč Adam Konvalinka.

Výhra USK se ale nerodila tak snadno. Kolínští vedli v průběhu druhé čtvrtiny už o šestnáct bodů, nakonec se šlo do šaten za stavu 32:44. Zlom nastal po návratu na palubovku a živá voda se podávala zřejmě jen v domácí šatně. Pražané zlepšili hru, začali soupeře převyšovat na doskoku, vyrovnali a v dramatickém finiši pak zápas strhli na svoji stranu.

"Dovolte mi použít výraz Mistrovský kousek! Tohle slovo jsem chtěl použít po jednom z našich posledních zápasů, kdy jsme byli schopni jít do koncovky zápasu s vedením. Zejména v posledním domácím zápase proti Nymburku, kdy jsme dobrým výkonem byli k jednomu velmi blízko," neskrýval superlativy kouč USK Francesco Tabellini.

"Po velmi obtížné a důležité výhře v Kolíně, jsme věděli, že proti nim nebudeme moci hrát jejich hru. Sice se nám to u nich podařilo, ale teď jsme chtěli zápas hrát v našem tempu. Zápas jsme začali velmi dobře, avšak při přechodu soupeře do zóny jsme nebyli schopni zareagovat. Dostala se našim hráčům do hlavy a po několika minutých střelách jsme vypadli z rytmu. Věděli jsme však, že je to kvůli sníženému tempu a když jsme ukázali větší snahu a touhu po výhře, dostali jsme se zpátky do zápasu. Byli jsme lepší v doskoku, v běhání a celkově jsme podali velmi dobrý výkon, proti velmi silnému soupeři, který opět střílel spoustu trojek. Takže slovo Mistrovský kousek je na místě," dodal.

USK Praha - Geosan Kolín 88:82 (22:23, 10:21, 26:14, 30:24)

Nejvíce bodů: Pipes 27, Okauru 20, Vyroubal 10, Böhm 10 - Číž 16, Šiška 15, Jelínek 13, Mareš 12, Novotný 12.