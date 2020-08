Olympiáda je odložená, existuje nějaká možnost mezinárodní konfrontace?

Koncem září se má konat v Poznani mistrovství Evropy. Jestli se fakt pojede, se rozhodne příští týden. Pro nás by bylo dobré, kdyby byla. Sice to není moc vhodné termínově směrem k olympiádě v roce 2021, je to dost pozdě, ale na druhou stranu to vnímám jako důležitý ukazatel před dokvalifikačním závodem na hry. Před ním bude na jaře jen jeden závod světového poháru.

Co když Evropa padne?

Trénovali bychom do konce léta. V září máme Primátorky a mistrovství republiky. To chceme jet. Pak si dáme volno a v říjnu nám začne olympijská příprava.

Po dlouhých letech nesedíte v lodi sám, jaké to je?

V pohodě. Po patnácti letech nevesluji sám, ale je to pro mě dobré zpestření. Kuba je zkušený veslař a závod nám ve dvou docela utíká. Jedeme rychleji o tři čtvrtě minuty než na skifu. Docela nám to sype. (směje se)

Nebýt pandemie, měl byste už po olympijském vystoupení a zřejmě byste odcházel do veslařského důchodu. Jak to vnímáte?

S tímhle se nepotýkám jenom já, ale spousta dalších českých i světových sportovců. Beru to tak, jak to je. Spíš se snažím doufat, aby olympiáda vůbec proběhla. Slyším kole sebe hodně pesimistických hlasů. Nerad bych skončil jenom tak.

Marian Jelínek pomáhá Podrazilovi

Nečekaně se ve společnosti dvojskifu objevil mentální kouč Marin Jelínek. Pomoci má Jakubovi Podrazilovi, který potřebuje někdy poradit a namotivovat. Při kontrolce ve skifu se mu stalo, že suverénně vyhrál semifinále, ale ve finále se po chybě sesypal a dojel šestý.



„S panem Jelínkem se zná náš trenér Milan Doleček. Dali jsme se dohromady a je to na dobré cestě,“ vyprávěl Podrazil. V čem spolupráce s odborníkem spočívá? „Jde hlavně o správné nastavení na závod. Abych se soustředil jen na sebe a na svůj výkon.“



Podrazil se také potřebuje naučit jezdit po boku slavného Ondřeje Synka. „Mám výhodu, že v lodi sedím za ním. Jak je zvyklý sypat jedno tempo za druhým, tak se mi vesluje, jako bych jel za lokomotivou.“