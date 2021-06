Fišerová se předvedla už v semifinále. Na řadu přišla jako šestadvacátá a po ekvilibristické jízdě se dostala do čela. Z prvního místa ji sesadila až poslední startující Britka Mallory Franklinová. „Ve finále bych to chtěla sjet podobně jako teď. Akorát bez pár chybiček,“ usmívala se za cílem závodnice Dukly.

Třiadvacetiletou slalomářku z Dukly Brandýs nad Labem v boji o medaile pak porazily Němka Andrea Herzogová a suverénní šampionka Jessica Foxová z Austrálie. „Když jsem dojela, tak už jsem si říkala, že to bude brambora, protože Mallory je skvělá závodnice,“ poznamenala.

„Takže jsem moc nedoufala, že by to mohlo vyjít, ale klaplo to,“ smála se. „Jsem moc spokojená, že to vyšlo na bronz. A Foxová? Ta jela úplně jinou ligu. Na ní snad nikdo nemá,“ prohlásila o slalomové suverénce, která úspěšně kombinuje obě disciplíny. Kromě zlata z kánoe získala v Troji v sobotu bronz na kajaku.

Na rozdíl od své kolegyně Rohan, mimochodem syn někdejšího úspěšného deblíře a dlouholetého předsedy organizačního pražských slalomových podniků, v semifinále nezářil. Skončil osmý, ale nijak se tím nezatěžoval. Paradoxně ani tím, že hned na první finálové brance udělal chybu.

„Mám z toho smíšené pocity. Byl to hloupej šťouch. Pak jsem si řekl, že musím zabrat a opřít se do toho,“ říkal v polovině závodu, kdy ještě neměl vůbec jisté, že skončí na pódium. Jenže všichni soupeři chybovali a tak člen USK Praha už na první příčce zůstal.

„Naštěstí nebylo moc času nad tím nějak víc přemýšlet. Myslím, že mi to pomohlo v tom, že to ze mě spadlo. Když ale na první bráně začnete šťouchem, tak je to to fakt špatný. Prostě jsem jel něco víc, než co jsem měl v plánu. Ono mi to všechno vycházelo, upřímně ani nevím jak,“ kroutil hlavou už s medailí kolem krku.

Při čekání při jízdách rivalů prý ani moc nervózní nebyl. „Spíš jsme si tam z toho dělali trochu srandu. Byl jsem spokojený. Protože potom šťouchu jsem to zachránil a zajel čistý čas 95 sekund, což je fantazie. Když si vezmu, že Jířa Prskavec to jel v sobotu na kajaku za 90, tak být pět vteřin za ním, to se mi mockrát nepovedlo,“ vykládal.

Pražský výsledek je jednoznačně Rohanovým nejlepším výsledkem kariéry. „Vyhrát se šťouchem je v našem sportu trochu neobvyklé a rozhodně to vždycky ukazuje, že jízda byla něčím speciální. A navíc porazit Davida i Benjamina a stát s nimi na pódiu, to je neskutečný,“ sklonil poklonu druhému a čistě jedoucímu britskému dvojnásobnému mistru světa Florencemu a bronzovému Slovinci Savšekovi.