Na olympijské kurty mohou plážoví volejbalisté dojít hned čtyřmi různými cestami. Jasnou účast na olympiádě si zajistili světoví šampioni z Hamburku 2019 i úspěšné páry z předloňského play-off turnaje olympijské kvalifikace v Číně. Rozhodující roli pak hraje olympijský žebříček, ze kterého se pod pět kruhů nominuje 15 ženských a 15 mužských dvojic. Doplní je vítězové Kontinentálních pohárů. Výjimku v podobě automatické kvalifikace mají domácí Japonci, pro které je rezervováno jedno místo v ženské i v mužské části turnaje. Celkem se v Tokiu v každé kategorii představí 24 týmů.

„Máme velkou radost, že na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Open můžeme mezi největší světové hvězdy počítat i české páry Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem a Markétu Nausch Slukovou s Barborou Hermannovou. Oba páry měly už před turnajem jistotu účasti v Tokiu a v Ostravě bojovaly o co nejlepší výchozí pozici pro Hry. Každý bod do olympijského rankingu se totiž počítá při nasazování,“ vysvětlil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Pro Barboru Hermannovou a Markétu Nausch Slukovou půjde o druhou společnou účast na olympijských hrách a vyvrcholení pětiletého cyklu, v němž předváděly stabilní výkony světové úrovně. V letech 2017, 2018 a 2019 sbíraly medaile na finále světové tour (2. místo), turnajích úrovně Major (1. a 2. místo) i na 4* turnajích (1. a 2. místo). Vyrovnaností výsledků, kdy během roku 2018 na mezinárodní scéně nebyly na horším než 10. místě, si na několik týdnů zajistily pozici světových jedniček.

„Je to, uklidňující pocit, když můžete jít do domácího turnaje Světové série s tím, že máte olympiádu jistou. Na druhou stranu, i kdybychom kvalifikované nebyly, tak chceme jít do zápasů s tím, že ukážeme nejlepší volejbal, který máme natrénovaný a který umíme,“ řekla Barbora Hermannová už před začátkem J&T Banka Ostrava Beach Open.

Pro Markétu Nausch Slukovou bude Tokio už třetí olympiádou. V roce 2012 v Londýně zářila společně s Kristýnovou Kolocovou. V Riu už bojovala s Barborou Hermannovu. „Postupu na olympiádu jsme podřídily opravdu úplně vše, včetně osobních plánů. Proto jsem vážně šťastná, že se nám podařilo kvalifikovat. Nebyl to vůbec jednoduchý proces, o to víc si toho obě vážíme. V Tokiu chceme předvést to, na co máme natrénováno a dostat se krok po kroku co nejdál,“ popsala plány Nausch Sluková.

Perušič a Schweiner zažijí olympijskou premiéru

„Máme neuvěřitelný pocit zadostiučinění a zároveň zodpovědnosti. Radujeme se, že se zúročila pětiletá spolupráce s celým týmem v čele s trenérem Andreou Tomatisem a my si budeme moci zahrát pod pěti kruhy,“ shrnuje své dojmy David Schweiner.

Češi se postupu přiblížili už na začátku sezóny díky zlaté a bronzové medaili z turnajů v Kataru a v Mexiku, kterými navázali na 2. místo z Ostravy z roku 2019. Jarní turnaje a výsledky přinesly beachvolejbalistům jistou výhodu a pomohly v plánování a časování přípravy na nadcházející turnaje i na olympijské hry.

Z japonské metropole si už v roce 1964 přivezl olympijské stříbro Ondřejův dědeček Boris Perušič, který patřil do českého volejbalového týmu. Mladí Češi by na tento úspěch rádi navázali, ale bude to výzva. „Konkurence na OH bude opravdu velká. Očekáváme, že většina týmů z elitní desítky, které doposud nepředváděly své nejlepší výkony, se připravuje právě na vrchol sezóny,“ vysvětluje Ondřej Perušič. „Těžko někoho vyzdvihovat, ale z velkých soupeřů zmíním norské hegemony Mola a Søruma. Letos ale asi nejvíce zaujali Katařani Ahmed Tijan a Cherif, kteří jen jednou z dosavadních čtyř turnajů neskončili na podiu, a to právě doma v Kataru, kde jsme s nimi svedli třísetovou bitvu o semifinále,“ doplnil Perušič.

Ve hře jsou ještě dvě olympijské letenky z Kontinentálního poháru

Finálový turnaj na olympijských hrách v Tokiu se odehraje od 24. července do 7. srpna za přísných opatření spojených s epidemií covidu-19. Hráči si na pobyt v bublině průběžně zvykají už od úvodních turnajů v Dauhá a v Cancúnu. Ani ostravský turnaj v tomto směru není výjimkou.

Do olympijské vesnice se přitom mohou nominovat ještě dva české páry. Ženám se totiž v tureckém Izmiru podařilo probojovat až do finálového turnaje Kontinentálního poháru. Muži je napodobili v Madridu. Samotné finále proběhne v Holandsku a o jediné místo pro evropské týmy budou bojovat v pozici českých jedniček i Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou a Jan Dumek s Václavem Berčíkem.