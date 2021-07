Hlavním motivem festivalů je návrat dětí ke sportu, proto se poprvé uskuteční i příměstské tábory. Nebudou chybět paralympijské sporty, speciální den pro seniory nebo nová vzdělávací zóna. Velkým lákadlem bude i vítání olympioniků z Tokia už v průběhu her.

Olympijské festivaly

Datum konání: 23. 7. - 8. 8.

Praha: Olymp Centrum sportu

Brno: SKP Kometa Brno

Vstupné: 50 Kč, zdarma děti do 12 let, senioři od 65 let a ZTP

„Celé olympijské hry a dění kolem vnímám jako symbol návratu ke sportování. Věřím, že právě v Tokiu vzniknou nové vzory pro mladou generaci, což je v této době velmi důležité,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Olympijské festivaly tak zprostředkují nejen úspěchy našich reprezentantů, ale umožní dětem si sporty přímo vyzkoušet, často za asistence olympioniků, a následně dostanou od sportovního svazu doporučení na svůj nejbližší oddíl.“

Amabasadorkami akce jsou letos dvě skvělé sportovkyně, olympioničky a mámy Lucie Šafářová s Kateřinou Emmons.

S festivalem v Brně bude pomáhat i bronzová olympionička Šárka Kašpárková: „Nejvíc se těším na děti z příměstských táborů. Chceme, aby během pěti dnů prožily svou malou olympiádu. Vyzkouší si dvacet sportů, dozví se víc o olympismu a na závěr dostanou analýzu svých sportovních dovedností. To vše pod vedením zkušených lektorů a nás olympioniků.“

Kam vyrazit na festival? V Praze na Olymp! Kde ale je, často neví ani dlouholetí obyvatelé metropole. Důvodem je fakt, že Olymp Centrum sportu je běžně veřejnosti nepřístupné. Trénují v něm totiž vrcholoví sportovci. Většina z nich ale odlétá do Tokia a návštěvníci tak uvidí třeba vzpěračskou halu, otestují atletický ovál se stopami desetibojaře Adam Sebastian Helceleta, nebo posilovnu, kde maká i Adam Ondra.

Olympijský festival v Brně vyroste hned vedle koupaliště Riviéra v areálu SKP Komety. Ani sem se běžní návštěvníci normálně nepodívají, protože slouží k nejen fyzické přípravě policistů.

Festivaly se budou řídit aktuálním doporučením vlády České republiky k organizování venkovních akcí.

„Na webu olympijskyfestival.cz bude od července rezervační systém, který mohou návštěvníci využít nejen k zamluvení sportoviště, ale hlavně ke koupi vstupenek. Do prodeje přímo u vstupu do festivalu bude každý den uvolněno limitované množství lístků. Důvodem je právě regulace počtu lidí,“ upřesňuje místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Kateřina Emmons a Lucie ŠafářováZdroj: Herbert Slavík

„Bezpečnost celé akce je pro nás nejdůležitější. Každý návštěvník se bude muset prokázat buď covid pasem, nebo negativním testem, který si může udělat i v odborném zařízení před vchodem do areálu,“ dodává Varhaník.

Informace budou postupně přibývat na webu www.olympijskyfestival.cz. Aktuality hledejte na facebookové stránce nebo instagramu Olympijský festival.