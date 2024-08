České kolektivní sporty mají dlouhodobý problém se probojovat na olympijské hry. Konkurence je většinou obrovská, míst jen pár. Pro český ženský softbal jsou však OH v Los Angeles 2028 hlavní výzvou. Do USA postoupí z Evropy patrně jediný tým a české hráčky rozhodně nejsou bez šance. „Od chvíle oficiálního návratu softbalu do rodiny olympijských her jsme zintenzivnili přípravu a zavedli nové přípravné prvky v české ženské reprezentaci. Určitě se o Hry porveme a věříme si,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softbalové asociace.

Softbal se dostal do rodiny olympijských her v roce 1996, z programu vypadl v roce 2008. Vrátil se až v Tokiu 2020. „V Paříži se nehrálo, protože Francie nemá dostatečnou infrastrukturu pro pálkovací sporty. To v Los Angeles je situace samozřejmě jiná, softbal je jedním z hlavních sportů na univerzitách,“ upřesnil předseda Waage. Česká reprezentace si už několikrát prošla kvalifikací na OH – většinou postupoval jediný tým z Evropy. Největší konkurencí je tak Velká Británie, Nizozemsko nebo Itálie. Některé reprezentační se tradičně posilní naturalizovanými hráčkami z USA.

Jaké jsou trumfy českého softbalu? Šikovná a dravá generace juniorek. Velké úspěchy sbíraly o letošních prázdninách. Česká juniorská reprezentace postoupila mezi osm nejlepších týmů na světě a v roce 2025 se představí na mistrovství světa v USA. Na kvalifikačním turnaji dokázaly porazit Velkou Británii nebo Nový Zéland. Dále pak regionální výběr Prahy vyhrál v USA Světovou sérii Little League, tedy nejprestižnější globální akci kategorie dívek do 15 let. Jde o vůbec první český triumf a druhý titul v historii pro Evropu – v roce 2002 se to povedlo nizozemskému výběru.

close info Zdroj: ČSA/Jan Beneš zoom_in Český softbal míří za svým snem, účasti na olympiádě.Český softbal může rovněž významně posunout mistrovství Evropy, které se bude konat v příštím roce v Praze. Jako o cestě na OH, která je blízko, hovoří Veronika Pecková – jediná profesionálka, která si zahrála v prestižní japonské lize. „Víme, že kvalifikace na olympiádu proběhne v roce 2027. Na tu se musíme nejprve probojovat. Cílená dlouhodobá příprava začíná už na podzim. Musí být kvalitní a my dáme do toho všechno, abychom do USA postoupily,“ prohlásila Pecková, jedna z nejlepších nadhazovaček v Evropě.

