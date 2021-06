Tokio se blíží. Elitní skifař má na kontě dvě olympijská stříbra a jeden bronz. Myslí na další kov, jenže na regatě v Lucernu nepostoupil do finále.

V Centru sportovní medicíny v Praze mu byl diagnostikován syndrom nejasného snížení výkonu. „Naštěstí se nejedná o zdravotní problém ve smyslu, že bych byl nemocný. Bohužel ale došlo ke ztrátě výkonnosti, a to mě teď trápí nejvíc,“ litoval 38letý veslař.

Jiří Dostál, vedoucí lékaře Centra sportovní medicíny v Praze, mu doporučil dvoutýdenní klid. Zhruba polovinu má za sebou. „Nabírám sílu, hodně spím, dobře jím, dělám věci, které mě baví,“ popisoval omezení pětinásobný mistr světa.

Volný čas trávil doma. Uklidil si v garáži, byl se projet na motorce a snažil se načerpat fyzickou i psychickou energii. Příští týden by měl odjet na soustředění do Livigna. „Tam bych měl začít opatrně trénovat.“

Pak už bude všechno směřovat k hrám. „Doufám, že mě to nakopne a dostanu se do lepší formy, a na olympiádě budu bojovat o medaili. Ale je to sport, stát se může cokoli,“ krčil rameny.

Od loňska zkoušeli s Jakubem Podrazilem dvojskif. „Na dubnovém mistrovství Evropy to nebylo ideální. Problém jsem hledal v nastavení lodi. Pak jsem se vrátil na skif a byl na něj natěšený. Skočil jsem do toho po hlavě, ale nešlo to podle představ,“ vyprávěl.

„Až do teď jsem ale nevěděl, co se děje, protože jsem trénoval normálně jako každý rok. Na závody jsem se přitom těšil, ale vůbec mi to nešlo. Něco takového se mi stalo poprvé v životě,“ kroutil hlavou. „Spoléhám na motor, který mě žene. V Tokiu chci zajet pěkný závod.“

U sportovců to není neobvyklé

„U Ondry se nejspíše jedná o syndrom nejasného snížení výkonu. Přes všechna provedená vyšetření se neukazuje žádný strukturální problém. Jde o funkční záležitost, v dlouhé kariéře vrcholových sportovců to není neobvyklé. Většina z elitních závodníků si podobnou krizí někdy projde.“

Jiří Dostal, vedoucí lékař Centra sportovní medicíny v Praze