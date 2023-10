/FOTOGALERIE/ Skvělou aktuální formu ukázali domácím fanouškům elitní čeští hráči. Na YONEX Czech Open přesvědčivě triumfoval Jan Louda mezi singlisty, Adam Mendrek s Ondřejem Králem prohráli v deblu až ve finále. Reprezentanti si tak připsali v pražské hale Královka zajímavý počet bodů do kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Všichni jsou v současné době na postupových místech. „Jsem z toho nadšený. Je skvělé, že jsem po tom zranění zpátky ve formě, a že se mohu naplno připravovat na také, doufám, olympijské hry,“ dodal s úsměvem Louda, kterého čekají do konce roku ještě čtyři akce.

Stříbrná deblová dvojice z Czech open Adam Mendrek s Ondřejem Králem. | Foto: Iva Roháčková

Jan Louda prošel mezinárodním turnajem konaný v Praze velmi suverénně, v pěti utkáních neztratil ani set. Na cestě do finále porazil například Slovince, Dána nebo Švéda. Ve finále si poradil s Andi Fadelem Muhammadem, který byl nejvýše na žebříčku kolem 150. místa. „Bylo to hodně fyzicky náročné, zvládl jsem ale korigovat rytmus zápasu. Po taktické stránce se mi finále povedlo,“ těšilo Loudu, kterého podporoval a koučoval během utkání španělský trenér Oscar Martinéz. „Nebyly to lehké zápasy během turnaje, hrál jsem proti mladým klukům, kteří měli velmi kvalitní techniku.“

Vítěz Czech open Jan Louda.Zdroj: Iva Roháčková/Czech BadmintonV současné době je Louda v rankingu pro postup do Paříže na 23. pozici, celkem na OH postupuje kolem 38 hráčů. Za triumf na YONEX Czech Open si může připsat 2500 bodů. „Dost mi to pomohlo, určitě to bude jeden z top deseti výsledků, který se bude započítávat do celkové olympijské kvalifikace. Mým nejlepším výsledkem je úspěch za 4000 bodů,“ dodal Louda, který se před turnajem trápil se zánětem Achillovy šlachy a několik týdnů se nemohl pořádně připravovat. „Turnajem v Praze jsem si ale potvrdil, že šlacha už nebolí a noha se chová, jak má. To je největším pozitivem,“ pochvaloval si badmintonista z Plzně, kterého čeká za čtrnáct dní turnaj v Německu, poté odlétá do Jižní Koreji, Walesu a na závěr roku ho čeká kvalifikaci v Praze na mistrovství Evropy týmů.

Výborně rozehranou kvalifikaci na OH mají také Adam Mendrek a Ondřej Král. Ti se dostali do finále po náročném souboji s britskou dvojicí ve druhém kole a poté dvakrát porazili celkem jasně francouzské páry. Ve finále nastoupili proti Američanům Zhi Yi Chenovi a Presley Smithovi. V něm nakonec prohráli ve dvou setech, výrazně se nedokázali prosadit. „Finále bylo velmi náročné, musím uznat, že američtí soupeři předváděli velmi dobrou strategickou hru a hráli proti nám účinně. Bohužel jsme se s tím nedokázali vypořádat a přehráli nás ve dvou stech,“ hodnotil finále Mendrek.

Stříbrná deblová dvojice z Czech open Adam Mendrek s Ondřejem Králem.Zdroj: Iva RoháčkováAmerický pár se prezentoval zejména útočnou hrou, která jim vycházela. „Měli jsme plán, že se budeme snažit míče zpomalovat a dostávat je níže. Myslím, že tam byly chvíle, kdy se nám to dařilo, ale nestačilo to,“ doplnil Ondřej Král, který společně se svým parťákem hodnotil Czech Open pozitivně. Navázali totiž na úspěch v minulém týdnu, kdy ve Finsku vybojovali čtvrtfinále na turnaji Super 500 a získali 5 040 bodů do světového žebříčku. V současné době drží postupové 16. místo na OH. Před branami finále skončila na YONEX Czech Open Kateřina Zuzáková se Soňou Hořínkovou, které prohrály v semifinále s Dánkami.

