Michal Káva dnes 11:22

Momentálně mohou čeští fanoušci sledovat její počínání na tenisových kurtech v pražské Stromovce. Lucie Šafářová tam v rámci svého krátkodobého návratu do světa profesionálního tenisu bojuje na turnaji WTA po boku své americké parťačky Bethanie Mattekové-Sandsové ve čtyřhře. Prakticky hned po turnaji se však sedmatřicetiletá rodačka z Brna přesune do Paříže, kde bude během olympijských her působit v roli televizní expertky.