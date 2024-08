Po zdařilé sezoně se dokázala kvalifikovat na olympijské hry v Paříži. Tam sice Tereza Švábíková prohrála oba zápasy v základní skupině, po strhujících a velkých zážitcích by však česká reprezentantka v badmintonu chtěla účast na příštích Hrách v roce 2028 znovu vybojovat. Minimálně se o to pokusit. „Jsem strašně namotivovaná na svoji druhou olympiádu. Půjdu si za tím, abych v Los Angeles mohla nastoupit,“ potvrdila Švábíková.

Česká badmintonistka nastoupila do olympiády v náročných podmínkách. Hned v prvním zápase vyzvala Ukrajinku Polinu Buhrovovou, kterou už několikrát dokázala porazit. Jenže v prostředí, na které nebyla zvyklá – hala pro osm tisíc lidí mohutně podporovala své domácí hráče. Po konci utkání na vedlejších kurtech všichni sledovali její duel. „Jako když naskočíte poprvé do tenisové WTA a ukážete se na centru zaplněného Wimbledonu. Bylo to pro mě něco, s čím jsem se v kariéře nesetkala,“ popsala Švábíková, která nakonec po dramatickém průběhu prohrála ve třech setech.

close info Zdroj: Český badminton zoom_in Tereza Švábíková.„Určitě jsem nehrála nejlépe, ale ukázala jsem výkon, který byl v tu chvíli možný. Musela jsem si zvyknout na to prostředí, halu a dunivé fandění. Ukrajinka byla na všechno zvyklá, protože vstoupila do turnaje dřív. Nechtěla jsem prohrát, nechala jsem tam všechno,“ popsala několikanásobná domácí šampionka. Dobrý dojem zanechala také v souboji proti pozdější bronzové medailistce Gregorii Tunjung z Indonésie, když ve druhém setu vzala sedmé nasazené 21 bodů. Po druhé porážce v základní skupině se ale musela s turnajem rozloučit.

„Byl to pro mě neskutečný zážitek s úžasnou atmosférou. Splněný sen. Nejde to popsat, co všechno to pro mě znamenalo, že jsem konečně mohla startovat na olympiádě,“ dodala Švábíková, která si užila také olympijský festival v Mostě, kam po příletu z Paříže cestovala. „Lidé mě zastavovali a všimli si toho, jak jsem bojovala. A o tom to je. To mě potěšilo, protože takový dojem jsem primárně chtěla zanechat,“ měla radost česká reprezentantka, kterou čeká odpočinek. Už teď má ale jasno o dalším směřování její kariéry: „Chci se dostat znovu na olympijské hry.“

close info Zdroj: ČOV/Barbora Reichová zoom_in Tereza Švábíková.