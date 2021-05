Na vině byl jeho bílo-modrý stroj, který zlobil už od kvalifikace. „Výsledek je pro nás zklamáním, od závodu jsme očekávali daleko více. Pokud ale nefunguje technika, nedá se nic dělat,“ shrnul Königovo vystoupení manažerem Miloš Čihák. Jezdec týmu Movisio bude mít už v neděli na stejném místě šanci na reparát.

V kvapíkovém tempu funguje v těchto dnech devatenáctiletý motorkář. Ve středu a ve čtvrtek zahájil v Praze maturity, poté sedl do letadla a vydal se na sever Španělska. Do dějiště závodu dorazil uprostřed noci, pouhých pět hodin před prvním tréninkem. „U tabule jsem se ještě nepotil. Zatím jsem dělal jen praktickou maturitu. Její výsledek neznám, měl bych se ho dozvědět v týdnu,“ popisoval König hektické časy. Sympatické je, že svůj výsledek nesváděl na únavu. „Období bylo stresující, ale nezdá se mi, že by ovlivnilo můj výkon,“ uvedl.

Strategie byla jasná

König dokončil kvalifikaci na solidním 19. místě. V závodě chvíli figuroval o dvě příčky výše, poté se však polem už jen propadal. „Moje strategie byla jasná, dostat se dopředu,“ líčil. Start měl slušný, s dalším průběhem klání už spokojený nebyl. „Snažil jsem se předjíždět, ale měl jsem špatné výjezdy. Odjela mi přední skupinka a já už bojoval jen o střed pole,“ přiznal sebekriticky.

Oliver König.Zdroj: Lenka HatašováCo bylo horší, jeho Kawasaki neposlouchala. „Motorka mi už v kvalifikaci jednou chcípla, ale to byla moje chyba,“ neskrýval talentovaný jezdec. V samotném závodě se stroj zastavil hned dvakrát. „Naštěstí vždycky naskočil, takže jsem mohl pokračovat,“ upřesnil König. V devátém kole se ovšem motorka vypnula definitivně. „Nebyl jsem schopný pokračovat,“ doplnil zklamaně.

Perné chvilky na aragonském okruhu neprožíval sám. Po pádu Kawakamiho a Sofuogla byl závod v devátém kole ukončen, a výsledky se započítaly z kola předešlého. To pomohlo k vítězství domácímu jezdci Adriánu Huertasovi na Yamaze.

V neděli se ukáže

V době, kdy křepčil na stupních vítězů, měli už členové týmu Movisio jiné starosti. „Musíme zjistit, co se stalo. Rozebereme celou motorku. Až na závadu přijdeme, tak ji odstraníme a všechno bude zase fungovat,“ plánoval Miloš Čihák. Po zklamání už nebylo ani památky, všichni pracovali s maximálním zaujetím. „Je třeba hledět na neděli, kdy chceme výsledek napravit,“ zdůraznil manažer.

Ve stejném duchu hovořil také Oliver König. „Od začátku musím být agresivnější a nenechat si odjet přední skupinku. Jsem přesvědčený, že s těmi nejlepšími mohu soupeřit,“ dodal odhodlaně český jezdec. Nedělní závod odstartuje v Aragonu v 15.15 hodin a přímým přenosem ho vysílá Nova Sport 1.