V minulém roce vyměnil lehkou váhu za velterovou, už po prvním zápase ve vyšší váhové kategorii ale přišla nabídka, která se neodmítá. MMA zápasník Matouš Kohout bude jedním ze dvou českých účastníků našlapaného Tipsport Gamechangeru, v němž si bojovníci mezi sebe rozdělí jeden milion euro. „První myšlenka byla ne kvůli váze. Je to ale o prestiži, ještě chci něco dokázat a vybudovat si nějaké jméno. Bude to rozlučka s lehkou váhou,“ říká jednatřicetiletý fighter před prvním kolem pyramidy.

„To, že mě oslovili, mě potěšilo. Je to zadostiučinění za to, co jsem v lehké váze dokázal. Byl jsem nejúspěšnější Čech, co tam byl. Když mě oslovili, začal jsem to řešit s týmem kvůli váze. Je to pro mě náročné. Musel jsem se zeptat i manželky, co říká tomu, že bych byl rok v dietě. Se všemi jsem se ale domluvil a jdeme do toho,“ popsal svoje rozhodování Kohout.

Ten se v minulém roce rozhodl kvůli náročnému shazování lehkou váhu opustit, ale už po jediném zápase ve velteru s Robertem Pukačem se do ní vrátí.

„Užíval jsem si velter a říkal jsem si, že lehká váha už nikdy víc. Užíval jsem si hlavně jídlo, celou přípravu jsem byl v pohodě. Pořád jsem měl energii, tréninky mě bavily. Šel jsem do zápasu ve velteru a do posledního týdne jsem byl v pohodě. Tohle je ale šance, které se nedalo říct ne,“ přiznal zástupce pražského gymu Gorila MMA.

Ve druhém ročníku pyramidy Oktagonu se totiž bude moci poměřit s nejlepšími bojovníky lehké váhy z celé Evropy. Česko bude reprezentovat Kohout s Vladimírem Lengálem, velkými favority pak bude Slovák Ronald Paradaiser a Belgičan Losene Keita. I zbytek vybrané šestnáctky tvoří zajímavá jména.

„Je to mazec. To, jak se Oktagon rozjel, je neskutečné. Už první Gamechanger byl super obsazený a teď se to zase posunulo,“ ocenil Kohout a prozradil, že za favority projektu považuje právě Paradaisera a Rakušana Daniela Torrese.

„Rony je mladý a dravý a pořád se posouvá. Torres byl šampion v KSW, porazil jako jeden z mála Parnasse, který je šílenec. Keita je super, ale zase je lehčí. Třeba na něj najdu recept i já svým tlakem a stylem boje,“ zamyslel se český bojovník.

Ten svého prvního soupeře zatím nezná. V silné konkurenci by si ale jen těžko volil vhodného oponenta. „Je to prašť jako uhoď. Jsem rád, že první volba je na Ondrovi Novotném,“ přiznal Kohout. Přesto by ho jeden zápas lákal – s Polákem Legierskim v roce 2022 prohrál a rád by si došel pro odplatu.

„Tam by to asi bylo hezké, na odvetu bych si věřil dost,“ prozradil Kohout.

On i zbylí zápasníci už po prvním ročníku Gamechangeru, který ovládl Srb Bojan Veličković, vědí, do čeho půjdou. „Sledoval jsem to, i když ne úplně poctivě. Hodně jsem fandil Kozmičovi (Davidu Kozmovi), takže jeho jsem sledoval. Pak mě strašně bavil Surdu. To byla dvě jména, na která jsem koukal. No a pak samozřejmě Veličković, to je sympaťák a taky ho mám rád,“ ohlédl se za úspěšným projektem Kohout.

Pro něj i zbylé účastníky druhého ročníku může být velkou motivací vedle prestiže i finanční odměna, ze které si vítěz ukousne hned tři sta tisíc euro. „Peníze jsem neřešil, pro mě je to o prestiži. Přirovnávám to k tomu, když hrajete ligu a pak máte jít do Ligy mistrů,“ popsal Kohout.

Přemýšlel tedy o tom, co by s případnou vysokou výhrou dělal? „Já o tom moc nepřemýšlel, spíš manželka. Ta mi říká, co je doma potřeba opravit a koupit, tak jí říkám, ať počká, až vyhraju Gamechanger. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, vůbec jsem o tom nepřemýšlel,“ směje se.

Ještě než ale pyramida 2. března v Ostravě odstartuje, čeká Kohouta těžká dřina v přípravě „Teď jsem dohojil tržnou ránu na oku, v příštím týdnu mám v plánu jet do Brna za Jirkou Procházkou a Jardou Hovězákem. Pak bych chtěl na dva týdny odjet do Polska. Týden budu v Poznani a pak přejedu do Varšavy, abych to trochu obměnil,“ popsal bojovník s přezdívkou Mighty Rooster svoje plány.

Možná vůbec nejtěžší pro něj ale bude připravit se na shazování a splnit váhu, do které si myslel, že už nikdy nepůjde. „Moc jsme nad tím nepřemýšlel. Držím to, jak mám, a čekám, co bude. Připravuju se na to nejhorší, což budou poslední dva týdny. Snad to zvládnu ve zdraví a v pohodě,“ přál by si Kohout, pro kterého bude Gamechanger definitivní rozlučkou s lehkou váhou.

„Je mi 31 let, žijeme jenom jednou a opravdu se mi nechce, abych si furt počítal kalorie jako blázen. Proto pak budu ve velteru,“ prozradil Kohout závěrem.