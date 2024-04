Dlouho fanoušci bojových sportů s napětím sledovali, jak se šampion Oktagonu ve střední váze Patrik Kincl rozhodne o své budoucnosti. Po víkendu je jasno. Vyhlášený český MMA zápasník zůstává v organizaci Oktagon, přestože o něj byl velký zájem i z polského KSW, a fanouškům se znovu představí už 8. června na velkolepém turnaji ve fotbalovém Edenu. Tam bude obhajovat titul proti rozjetému Matěji Peňázovi.

Patrik Kincl porazil v odevetě Karlose Vémolu na body. | Foto: se svolením Štěpán Černý/Oktagon MMA

„Ve finále rozhodlo asi více faktorů. Největší byla vidina budoucnosti. Oktagon má před sebou velký event v Edenu, bude Frankfurt. Rozjíždí nové trhy, příští rok to vypadá na Gamechanger. Líbí se mi, že Oktagon to stále tlačí dopředu, takže se vidím na této lodi, kde bych pomáhal Oktagonu se rozrůstat," vysvětlil Kincl v rozhovoru pro server kaocko.cz.

„Bylo to pro mě těžké z pozice, že jsem vybíral mezi dvěma skvělými nabídkami. Mrzí mě, že jsem nezískal titul v KSW, měl jsem to jako jeden velký cíl a sen, že bych mohl být prvním Čechem, kterému se to podaří, ale převážila vidina budoucnosti v Oktagonu a vybudovaná fanouškovská základna, kterou tady mám, což se promítlo i dost v tom posledním zápase v Ostravě, kde mě překvapilo, kolik lidí za mnou stálo a tlačilo mě,“ doplnil šampion Oktagonu ve střední váze.

Právě v Ostravě se představil naposledy, když nastoupil proti držiteli prozatímního pásu ve střední váze Poláku Piotru Wawrzyniakovi. Kincl, který se zotavoval z nepříjemného zranění, v zápase tahal za kratší konec, ale ze složité situace se dostal a arm trianglem donutil svého soupeře odklepat.

Nyní už zná dalšího soupeře, který se pokusí ho o titul připravit. V Edenu na dosud největším turnaji Oktagonu s extrémně nabitou kartou vyzve Kincla vyhlášený postojář Matěj Peňáz, který se zkušenějším zápasníkem v počátcích své kariéry dokonce trénoval.

„Eden bude historicky velký turnaj v Čechách. Na to se bude v důchodu krásně vzpomínat,“ uvedl Kincl ve chvíli, kdy ještě jeho příští zápas nebyl oficiálně představený.

Teď už se fanoušci můžou těšit na souboj Kincl versus Peňáz. Trojka střední váhy se půjde rvát o pás s bilancí devíti výher a jediné porážky. V Oktagonu už porazil taková jména jako Ole Magnor, Mateusz Strzelczyk nebo Matthew Bonner a narazil jen v Contender Series, kde se v roce 2022 pral o šanci ve slavném UFC.

Nyní přichází pro Peňáze další šance, jak na sebe výrazně upozornit – obrat o titul zkušeného bojovníka, který v Oktagonu už porazil Samuela Krištofiče, Alexe Lohorého i Karlose Vémolu. O svoji bilanci výher určitě nebude chtít přijít ani proti sedmadvacetiletému hladovému bojovníkovi.

„Do přípravy jsem naskočil, nesměřuju to čistě jen na Eden, ale rozjet se a vrátit se do ostřejší přípravy. Uvidíme, co osud přinese,“ prohlásil Kincl směrem k přípravě.

Ta potrvá až do 8. června, kdy se proti sobě Kincl a Peňáz postaví v kleci. Hlavním tahákem dosud největšího turnaje organizace bude titulová odveta v polotěžké váze mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, další zajímavou podívanou pak nabídnou duely Davida Kozmy s Ionem Surduem a Leandra Silvy s Amiranem Gogoladzem nebo pokračování pyramidy Tipsport Gamechanger.