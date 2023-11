Oktagon v minulém týdnu prozradil, čím završí rok 2023 na turnaji v pražské O2 areně. Mnozí fanoušci doufali ve třetí souboj Patrika Kincla s Karlosem Vémolou, ale úřadující šampion si jako soupeře pro další obhajobu nakonec zvolil Slováka Vlasta Čepa. Podle promotéra organizace Ondřeje Novotného ztroskotala možná trilogie na Kinclových přehnaných finančních podmínkách, které se blížily penězům za titulový zápas v UFC. Co k celé situaci říká sám čtyřiatřicetiletý zápasník z Hradce Králové?

Patrik Kincl | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

„Myslel jsem si, že jednání je mezi mnou, Oktagonem, Ondrou Novotným, ale do veřejného prostoru se o mně Ondra vyjadřoval. Musím říct, že mě to párkrát dost píchlo u srdíčka. Rád bych proto přednesl i svou stranu příběhu, protože nemyslím, že to bylo vůči mně úplně fér,“ uvedl Kincl v úvodu videa, které nahrál na svůj YouTube kanál.

„Na Oktagonu v Bratislavě jsem obdržel dvě výzvy a krátce potom mi Ondra volal ohledně trilogie. Byl to krátký hovor, souhlasil jsem s tím, že do trilogie klidně půjdu. Hlavně mě ale zajímalo, jestli dá Karel váhu. To jsem od něj chtěl zjistit. Rozloučili jsme se s tím, že Ondra zjistí, jestli váha nebude problém,“ popsal úřadující šampion střední váhy začátek jednání.

„Další týden ke mně doputovaly zákulisní informace z různých zdrojů, že trilogie je domluvená. Tak nějak ale byla domluvená beze mě,“ mrzelo ho.

Zdroj: Youtube

Do celé situace ale vstoupil turnaj konkurenční organizace KSW v Třinci, na kterém se Vémola rozpovídal o možné odvetě v rozhovoru. „Karel se tam masíroval nad tím, že si vybírá soupeře, že se na něj čeká fronta a já s ním půjdu. Vrátil jsem se domů, řešil jsem se ženou, že mě to upřímně štve a že se mi do zápasu nějak extra nechce. Karel si pískne a já skočím. Po tomhle videu jsem se rozhodl, že mám jasné podmínky, za kterých do toho půjdu. Když je Oktagon nesplní, tak zápas neberu,“ řekl jasně Kincl.

O jaké podmínky si tedy Novotnému a Oktagonu řekl? „Působí to na mě tak, že jsem si řekl o vilu a jachtu v Karibiku a doživotní rentu. Tak to podle mě není. Narovinu jsem řekl, že chci stejnou smlouvu, jako měl Karel za zápas se mnou na jaře. Nechci víc, nechci míň, chci stejné podmínky,“ prozradil s tím, že po odmítnutí dokonce ještě o dvacet procent slevil.

UFC peníze? Ani zdaleka tam nejsme

„Ondra se trochu tvářil, že nemůžu vědět, jaké má výplaty, protože smlouvy jsou tajné. Řekl jsem mu, co se mi doneslo, jsem si téměř jistý, že to tak je. Bylo mi řečeno, že jeho smlouva je tajná. Zarazilo mě, že já jeho podmínky nemůžu vidět, ale moje podmínky, které jsem si řekl, byly přetlumočené Karlovi. Ten s tím nesouhlasil,“ zaskočilo Kincla.

„Padlo neurčité vyjádření, že jsem si měl říct o UFC titulové peníze. Ani zdaleka tam nejsme. V roce 2021 byla nejmenší výplata za titulový zápas 230 tisíc dolarů. To jsem si rozhodně neřekl. Nekecám,“ dodal k otázce financí Kincl.

Třetí bitva s Vémolou? Ne. Kincl si vybral soupeře, obhajovat bude proti Čepovi

Zatímco jarní zápas, ve kterém Vémolu porazil, vnímal jako duel, na který lákal hlavně slavný Terminátor, tentokrát už viděl role obou bojovníků na promování zápasu nastejno. I proto chtěl stejné peníze jako jeho oponent.

„Po videu z KSW jsem nechtěl kývnout na nic menšího, byť mi byly nabízené velice dobré podmínky,“ přiznal Kincl, kterého od zápasu odrazovala i celková negativní atmosféra mezi oběma bojovníky i tábory jejich fanoušků.

„Velkým mínusem je celá atmosféra okolo zápasu. To, co se odehrávalo ještě před prosincovým termínem, dost nepříjemně ovlivnilo můj život i život mé rodiny. Já si příběh uzavřel po všech stranách, teď to otevírat, zkazit si tím svátky… Jasně, jsem sportovec, ale nejsem robot, vnímám i okolní věci,“ uvedl Kincl.

Toho tak čeká na závěr roku obhajoba titulu proti Slovákovi Vlastu Čepovi. „S Čepem jsem původně počítal, než přišla tahle výzva od Karla. Zahájil jsem na to i lehkou přípravu. Je to fér i vůči Vlastovi. Pozici si vybojoval, je to legitimní vyzyvatel. Ve světovém žebříčku je asi docela za mnou, ale tím, že před ním nikdo jiný není…,“ pokrčil rameny čtyřiatřicetiletý zápasník.

„Zápas nevnímám jako lehký, jak se různě objevuje na stícíh a v komentářích. Pro Vlastu je to velká výzva, budu nastupovat v ne úplně příjemné pozici favorita. Vlasta vnímám jako nebezpečného soupeře, budu se na něj připravovat nejlépe, jak dokážu,“ slíbil Kincl.

Vedle něj se ale nakonec na turnaji v O2 areně představí i samotný Vémola. Organizace mu jako soupeře vybrala Samuela Piráta Krištofiče, proti němuž bude Terminátor vstupovat do klece jako jasný favorit. Potvrdí oba dlouholetí rivalové svoje kvality a zakončí rok 2023 vítězstvím?